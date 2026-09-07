Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από το Σαββατοκύριακό της μοιράστηκε η Δούκισσα Νομικού με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν ξαναμπεί στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας με τα παιδιά της, η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μια βραδινή έξοδο για να απολαύσει από κοντά τον αγαπημένο της καλλιτέχνη, Σάκη Ρουβά.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τη συνάντησή τους, όπου ο τραγουδιστής την ανέβασε στη σκηνή και της παραχώρησε το μικρόφωνο. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί την επιτυχία «Όσο Έχω Εσένα», γνωρίζοντας την αποθέωση και τα θερμά χειροκροτήματα του κόσμου.

«Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ 🌞🎤🍾💕 Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

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