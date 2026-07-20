Στη Μύκονο βρίσκεται η Δούκισσα Νομικού αυτές τις ημέρες, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της πρωτεύουσας. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο έχει αφοσιωθεί πλήρως στην οικογένειά της, περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα δύο τους παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία.

Η Δούκισσα Νομικού είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο νησί των Ανέμων. Ωστόσο, η τελευταία της ανάρτηση στο Tik Tok κατάφερε να μαγνητίσει όλα τα βλέμματα και να γίνει αμέσως viral.

Στο εν λόγω βίντεο, η Δούκισσα Νομικού εμφανίζεται να χορεύει με άκρως αισθησιακό και παιχνιδιάρικο τρόπο μέσα στην εντυπωσιακή πισίνα στον κήπο του σπιτιού τους.

Για την εμφάνισή της, η Δούκισσα Νομικού επέλεξε ένα κομψό ολόσωμο εμπριμέ μαγιό, το οποίο ανέδειξε άψογα την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ στα μαλλιά της έκανε δύο πλεξίδες. Η λεπτομέρεια, όμως, που έκλεψε τις εντυπώσεις και έδωσε άλλη χάρη στην κίνησή της ήταν ένα φωτεινό κίτρινο μαντίλι με κρόσσια, το οποίο έδεσε στη μέση της.

Στη λεζάντα που συνόδευσε το viral βίντεο, η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά τη λέξη «Mood», προσθέτοντας ένα emoji που απεικονίζει μια ομπρέλα θαλάσσης. Οι followers της έσπευσαν να αποθεώσουν την κίνησή της, το στυλ της και τη φυσική της ομορφιά.

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