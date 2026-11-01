Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακό ταξίδι στο Λονδίνο με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, μέσα από το οποίο έδωσε μια γεύση από τις βόλτες, τις δραστηριότητες και τις εικόνες που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στα στιγμιότυπα περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά αξιοθέατα του Λονδίνου, όπως το London Eye, η γέφυρα του Westminster και το εμβληματικό Big Ben, ενώ δεν λείπουν οι φωτογραφίες από τους γραφικούς δρόμους της πόλης.

Παράλληλα, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την προπόνησή της, καθώς και μια φωτογραφία στον καθρέφτη, επιλέγοντας ένα άνετο καθημερινό σύνολο. Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε ξεχωρίζει και μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη με κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Χαρακτηριστικά έγραψε στη λεζάντα της: «Postcards from London, family edition».

Με αυτή τη δημοσίευση, η Δούκισσα Νομικού συγκέντρωσε σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ διαφορετικές στιγμές από το ταξίδι της, συνδυάζοντας την οικογενειακή καθημερινότητα με τις ομορφιές της βρετανικής πρωτεύουσας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

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