Η Δούκισσα Νομικού είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στο χώρο της σόουμπιζ. Η επιχειρηματίας, μετρά πάνω 800.000 followers στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ξεχωρίζοντας για την ομορφιά, το ταπεραμέντο και το εντυπωσιακό βλέμμα της.

Τα τελευταία χρόνια απέχει αρκετά από την τηλεόραση, παρουσιάζοντας στο παρελθόν μεταξύ άλλων το «Just the 2 of us» και το «Dancing With the stars». Ωστόσο, η ίδια διατηρεί την δική της σειρά κοσμημάτων και αρωμάτων «Trilogy of the Heart».

Το τελευταίο, και πιο προβεβλημένο, επαγγελματικό βήμα της Δούκισσας Νομικού πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 στο Παρίσι. Ως επίσημη πρέσβειρα ομορφιάς της L’Oréal Paris στην Ελλάδα, συμμετείχε για έκτη συνεχή χρονιά στο παγκόσμιο fashion show Le Défilé L’Oréal Paris, το οποίο έλαβε χώρα στην Place Joffre στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η Ελληνίδα παρουσιάστρια περπάτησε σε μια εντυπωσιακή πλωτή πασαρέλα στον Σηκουάνα, δίπλα σε κορυφαία διεθνή ονόματα.

Η επιχειρηματίας θα δώσει την πρώτη της συνέντευξη μετά από 4 χρόνια, μιλώντας για τη ζωή της και τα βήματα που έχει κάνει στην επαγγελματική της πορεία. Θα βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ, όπως γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς φίλους της.

Η Δούκισσα Νομικού κλείνει 9 χρόνια έγγαμου βίου με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη. Μαζί του έχει δύο παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία, τα οποία προσφέρουν περισσότερη αγάπη και χαμόγελα στην οικογένεια.

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