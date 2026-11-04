Η απομάκρυνση από την τηλεόραση

Σε ερώτηση για το αν θα ενδιαφερόταν να παρουσιάσει και πάλι το «Dancing with the stars», που πιθανόν να επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, η Δούκισσα Νομικού σημείωσε: «Αν επιστρέφει, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα show, που το έχω αγαπήσει προσωπικά και ο κόσμος. Θεωρώ ότι έχει κλείσει το κομμάτι της τηλεόρασης και έχει ανοίξει ένα πιο δημιουργικό».

Επιπλέον, η δημοσιογράφος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της η Δούκισσα Νομικού σημείωσε πως η συνεργασία της στο «Πρωινό» ήταν δύσκολη και ρώτησε αν έκλεισε τον κύκλο της στην τηλεόραση λόγω αυτού, η ίδια απάντησε: «Δεν έκλεισε για αυτό. Θεωρώ ότι είναι ωραίο να ολοκληρώνονται οι κύκλοι, όταν έχεις κάνει ωραία πράγματα και σου δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν άλλοι κύκλοι. Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος. Έχουν γίνει πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα και εκτός τηλεόρασης. Επομένως, θεωρώ ότι ένα πρόσωπο που ήταν στην τηλεόραση, δεν χρειάζεσαι συνέχεια να το ρωτάμε για αυτό. Με κάνετε και νιώθω ότι επαναλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο».

Η ενδεχόμενη επιστροφή

«Προς Θεού! Την αγαπώ την τηλεόραση, έχω περάσει πολύ όμορφα και κρατάω όλες τις υπέροχες στιγμές με υπέροχους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αν έρθει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ή δεν έχω ξανακάνει και νιώσω ότι μπορώ να αντεπεξέλθω και η ομάδα το θέλει πολύ, μπορεί και να το κάνω» είπε καταληκτικά η Δούκισσα Νομικού.

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