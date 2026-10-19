Με χιούμορ και άρωμα από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εμπνευσμένο από την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Αφορμή στάθηκε το τραγούδι «Φεύγουν τα νιάτα», με τη χαρακτηριστική φωνή της μεγάλης πρωταγωνίστριας.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο μπήκε στο κλίμα, υιοθετώντας παιχνιδιάρικες εκφράσεις και πόζες που θυμίζουν την κινηματογραφική τσαχπινιά της Αλίκης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με διάθεση αυτοσαρκασμού: «Φεύγουν τα νιάτα τελικά;», δίνοντας έναν ανάλαφρο τόνο στο βίντεό της.

Το βίντεο με τον Παντελή Τουτουντζή και τον Tony Kris

Στα πλάνα, η Δούκισσα Νομικού εμφανίζεται με τα χέρια κοντά στο πρόσωπο, κάνοντας χαριτωμένες κινήσεις προς την κάμερα και δίνει τη δική της εκδοχή στο παιχνιδιάρικο ύφος που έκανε την Αλίκη Βουγιουκλάκη να ξεχωρίζει.

Το βίντεο φαίνεται να γυρίστηκε σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με τους συνεργάτες της να βρίσκονται στον χώρο.

Στην ανάρτηση έχει κάνει tag τον Παντελή Τουτουντζή και τον Tony Kris, συμπεριλαμβάνοντάς τους σε αυτή τη χιουμοριστική στιγμή.

Η δημοσίευση έφερε ξανά στο προσκήνιο τη διαχρονική γοητεία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με τη Δούκισσα Νομικού να αποτίει, με τον δικό της τρόπο, φόρο τιμής στο χαρακτηριστικό στιλ της αγαπημένης ηθοποιού.

Govastiletto.gr – «Πληγώθηκα και απογοητεύτηκα»: Η Δούκισσα Νομικού σπάει τη σιωπή της για την αποχώρηση από το «Πρωινό»