Έντονο ενδιαφέρον, τόσο εντός όσο και εκτός των ανακτόρων, προκάλεσε η δημοσιοποίηση της διαθήκης της Κatherine, Δούκισσας του Κent. Η σύζυγος του Πρίγκιπα Εδουάρδου και ξαδέλφης της Βασίλισσας Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ηλικία 92 ετών.

Η διαθήκη της αποκαλύπτει πώς επιλέχθηκε να διανεμηθεί η περιουσία της, η οποία ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας όχι μόνο τις οικονομικές της αποφάσεις αλλά και τις αξίες που τη συνόδευσαν μετά την απόσυρσή της από τα βασιλικά της καθήκοντα.



O γάμος του δούκα και της δούκισσας του Kent τον Ιούνιο του 1961.

Τα χρήματα που άφησε στα βαφτιστήρια της

Μία από τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες της διαθήκης είναι ότι η Κάθριν ήθελε επίσης να αναγνωρίσει τον δεσμό με τα βαφτιστήρια της.

Το έγγραφο ορίζει μια κληρονομιά 5.000 λιρών Αγγλίας για καθένα από τα εννέα βαφτιστήρια της, εκτός από συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των κοσμημάτων και των προσωπικών της αντικειμένων. Αυτά τα τελευταία αντικείμενα αφέθηκαν στον σύζυγό της, τον δούκα του Kent, οποίος πρόκειται να τα διανείμει σύμφωνα με ένα χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η ίδια η δούκισσα πριν από τον θάνατό της.

Πιστή στην κοινωνική δέσμευση που σημάδεψε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Katherine δώρισε επίσης 10.000 λίρες στο Future Talent, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που συνίδρυσε το 2004 για να υποστηρίξει νέους μουσικούς από οικογένειες με περιορισμένους πόρους μέσω υποτροφιών και οργάνων.

Το πάθος της για τη μουσική παρέμεινε αμετάβλητο ακόμη και μετά την αποχώρησή της από τη δημόσια ζωή. Για περισσότερο από μια δεκαετία, ταξίδευε εβδομαδιαίως από το Λονδίνο σε ένα δημόσιο σχολείο στο Χαλ για να διδάσκει μουσική ανώνυμα με το ψευδώνυμο “Κυρία Κεντ”, ένας ρόλος που την έκανε ένα από τα πιο διακριτικά και μοναδικά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Επιπλέον, ήταν πρωτοπόρος στη δημόσια στροφή προς τον Καθολικισμό το 1993. Μετά τον θάνατό της, η κηδεία της έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ, κάτι σπάνιο στην πρόσφατη ιστορία της βρετανικής μοναρχίας, γεγονός που εδραίωσε περαιτέρω την κληρονομιά της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας που επέλεξε μια ζωή μακριά από το πρωτόκολλο και πιο κοντά στις προσωπικές της πεποιθήσεις.

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