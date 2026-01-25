Ο Χρήστος Σαντικάι έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο, Κωνσταντίνο Αρτσίτα. Ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση για τα παιδικά του χρόνια, που ήταν φτωχικά αλλά και για το ρατσισμό, αφού ο πατέρας του είναι Αλβανός.

«Δούλευα βοηθός σερβιτόρου στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, πάλεψα πολύ να του δώσω τραγούδι μου. Έχω μεγαλώσει πολύ φτωχικά, νιώθω περήφανος που τώρα μπορώ να πάω ένα πιάτο παραπάνω φαγητό στο σπίτι μου», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Ως μετανάστες, ήταν δύσκολα τα πράγματα όταν ήρθαμε εδώ. Δεν άφησα τον ρατσισμό να φυτρώσει μέσα μου. Το παιδί μου είναι Αλβανός, λόγω του πατέρα του, μισός Αλβανός και μισός Γερμανός. Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα τον πουν “ο Αλβανός”. Το “δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ” δεν το ακούω καν. Οι ρατσιστές είναι λίγοι, η Ελλάδα είναι φιλόξενη κι έχει καλούς ανθρώπους. Ο γιος μου μιλάει αλβανικά, ελληνικά και γερμανικά», αποκάλυψε για το γιο του και το ρατσισμό.

govastiletto.gr – Χρήστος Σαντικάι – Λάουρα Νάργες: Αγκαλιασμένοι σε σπάνια βραδινή τους έξοδο!