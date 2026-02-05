Η Dove Cameron έκανε μια αναδρομή στη σχέση της με τον Damiano David, frontman των Maneskin, αποκαλύπτοντας ότι η πρώτη τους γνωριμία δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Στο Call Her Daddy Podcast, η 30χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια θυμήθηκε τη συνάντησή τους στα MTV Video Music Awards του 2022, όταν και οι δύο ήταν υποψήφιοι για το βραβείο «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη», το οποίο τελικά κέρδισε η ίδια.

Η Cameron εξήγησε ότι οι πρώτες τους κουβέντες στα παρασκήνια ήταν λίγες και συνοδεύτηκαν από ψυχρές εντυπώσεις.

«Δεν έδινε καθόλου φιλικές δονήσεις. Σκέφτηκα ότι με μισεί και προχώρησα τη βραδιά μου», ανέφερε. Αργότερα διαπίστωσε ότι ο David απλώς περνούσε δύσκολη φάση, χωρίς να έχει προσωπική σχέση μαζί της.

Η δεύτερη συνάντησή τους στα MTV VMAs του 2023 ήταν καθοριστική. Και οι δύο ήταν πλέον ελεύθεροι και σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση.

Ο David τη χαιρέτησε με θερμότητα και την κάλεσε σε συναυλία των Maneskin στο Madison Square Garden. «Του είπα “Σε θυμάμαι, είσαι εντελώς διαφορετικός τώρα” και δέχτηκα την πρόσκληση. Από τότε ξεκίνησε η σχέση μας και τώρα είμαστε αρραβωνιασμένοι», περιέγραψε η Dove.

Η ίδια εξήγησε ότι εκείνη την πρώτη χρονιά δεν θα ήταν έτοιμη για σχέση, καθώς βίωνε μια περίοδο έντονης κατάθλιψης. «Ήμουν τόσο καταθλιπτική και είχα επιλέξει την αποχή από τις σχέσεις», τόνισε.

Στα τέλη του 2023 αισθάνθηκε έτοιμη για νέο ξεκίνημα και μοιράστηκε τα νέα με τους φίλους της. Η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε στις αρχές του 2024, ενώ ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2026.

View this post on Instagram A post shared by DOVE (@dovecameron)

Πηγή: eonline.com

Govastiletto.gr – Damiano David: Πρόταση γάμου στη Dove Cameron – Το μονόπετρο που «έριξε» το Instagram