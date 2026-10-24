O Βασίλης Τσικές από τις Σέρρες, ιδρυτή της εταιρείας KERKINI, εξασφάλισε στο «Dragons’ Den», χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ, παρότι αρχικά ζητούσε 95.000 ευρώ.

Το απορρυπαντικό σε φύλλα που εντυπωσίασε τους Dragons

Ο επιχειρηματίας από τα Καλύβια Σερρών παρουσίασε το απορρυπαντικό ρούχων σε μορφή λεπτών φύλλων, μια εναλλακτική πρόταση στα κλασικά υγρά απορρυπαντικά και τις σκόνες πλυντηρίου.

Η παρουσίασή του οδήγησε αρχικά σε συμφωνία με τρεις επενδυτές, ωστόσο η διαδικασία πήρε απρόσμενη τροπή, όταν δύο ακόμη Dragons κατέθεσαν ανταγωνιστική πρόταση.

«Ήρθε η ώρα να γίνουμε όλοι παστρικοθοδώρες»

Με χιούμορ, ο Βασίλης Τσικές επιχείρησε να δώσει τη δική του ξεχωριστή διάσταση στην καθημερινή φροντίδα των ρούχων, δηλώνοντας: «Ήρθε η ώρα να γίνουμε όλοι, άντρες και γυναίκες, παστρικοθοδώρες».

Η επιχειρηματική του ιδέα, σε συνδυασμό με την προσωπική του διαδρομή, κέρδισε το ενδιαφέρον των επενδυτών και οδήγησε σε μια διεκδίκηση που ανέβασε τελικά το ποσό της συμφωνίας στις 150.000 ευρώ.

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