Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media, η Drew Barrymore μίλησε για τη μακροχρόνια φιλία της με την Cameron Diaz, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή της.

Η ηθοποιός ακολούθησε ένα δημοφιλές trend που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα στα social media, εξηγώντας γιατί η Cameron Diaz παραμένει η πιο στενή της φίλη, εδώ και δεκαετίες.

Μέσα από μια σειρά κοινών φωτογραφιών, στις οποίες οι δύο γυναίκες ποζάρουν αγκαλιασμένες, η Drew Barrymore έγραψε: «Η Cameron κι εγώ είμαστε κολλητές από την εφηβεία μας. Ήταν δίπλα μου στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Αυτός είναι ο λόγος».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς τη φίλη της, γράφοντας: «Ποιος ήταν εκεί για εσάς; Ας δείξουμε στους ανθρώπους την αγάπη που τους αξίζει. Cameron Diaz, σ’ αγαπώ».

Η φιλία των δύο σταρ του Hollywood μετρά περισσότερα από 30 χρόνια, με τις ίδιες να έχουν μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει από τα εφηβικά τους χρόνια.

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