Σε νέα διαφημιστική καμπάνια πρωταγωνιστεί η Drew Barrymore μαζί με τον Orlando Bloom, όπου βλέπουμε τη διάσημη ηθοποιό και παρουσιάστρια να σπάει πιάτα, διασκεδάζοντας με τον… ελληνικό τρόπο.

Οι δύο ηθοποιοί είναι τα πρόσωπα της νέας διαφήμισης της MSC Cruises και σε σποτ που δημοσιεύτηκε στα social media της εταιρείας, η Drew Barrymore εμφανίζεται να διασκεδάζει, να σπάει πιάτα και να φωνάζει «Ώπα».

Η σκηνή έχει γυριστεί στο πλαίσιο της καμπάνιας «Let’s Holiday», που αναδεικνύει το εύρος εμπειριών που μπορεί να ζήσει ένας ταξιδιώτης στο MSC World America. Η Drew Barrymore και ο Orlando Bloom εμφανίζονται καθισμένοι σε τραπέζι, ενώ γύρω τους επικρατεί γιορτινή ατμόσφαιρα.

