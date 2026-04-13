Με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο ευχήθηκαν στον γιο τους ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή.

Ο μικρός Αναστάσης είχε την τιμητική του την Κυριακή του Πάσχα και οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν στα social media φωτογραφίες γεμάτες αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή.

Μέσα από τα στιγμιότυπα, οι γονείς του εξέφρασαν δημόσια τα συναισθήματά τους, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνους αυτή η ξεχωριστή ημέρα.

Η Λένα Δροσάκη δημοσίευσε μια φωτογραφία αγκαλιά με τον 6χρονο γιο της, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο ευχές για υγεία, αγάπη και φως στη ζωή του.

