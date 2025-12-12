Οι Droulias Brothers, το μουσικό δίδυμο των Κωνσταντίνου και Ηλία Δρούλια, ανακοίνωσαν, με μεγάλη λύπη, ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία τους στον Άγιο Δημήτριο, το ερχόμενο Σάββατο 13/12.

Σε δημοσίευσή τους εξήγησαν ότι αυτή η απόφαση προέκυψε έπειτα από αντιδράσεις αντιπολιτευόμενων πηγών που επικαλέστηκαν μια παλιά τους μαντινάδα, για την οποία οι ίδιοι έχουν τοποθετηθεί ήδη δημόσια και είχαν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους.

Οι ίδιοι ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη μας λύπη ενημερωθήκαμε για την ακύρωση της συναυλίας μας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η απόφαση αυτή μας εξέπληξε, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι αντιπολιτευόμενοι πηρύνες επικαλέστηκαν μια παλαιά, καθαρά χιουμοριστική μαντινάδα, για την οποία έχουμε τοποθετηθεί δημόσια εδώ και καιρό. Το ότι χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για ακύρωση, δύο μέρες πριν την εκδήλωση και μάλιστα κατόπιν πιέσεων, μας λυπεί και μας προβληματίζει βαθιά», προσθέτοντας ότι η παρουσία τους είναι αποκλειστικά καλλιτεχνική.

Οι Droulias Brothers έγραψαν: «Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν ανήκουμε σε κανένα πολιτικό χώρο, ούτε ταυτιζόμαστε με οποιαδήποτε ακραία ιδεολογία. Η παρουσία μας είναι αποκλειστικά καλλιτεχνική. Καμία πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να στερεί από τα παιδιά και τους δημότες τη χαρά μιας γιορτής, ούτε να ακυρώνει επαγγελματικές συμφωνίες. Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη στήριξη. Σύντομα θα συναντηθούμε ξανά επί σκηνής», κάνοντας tag τον Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, Στέφανο Μαμαλάκη.

