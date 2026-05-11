Η Dua Lipa κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Samsung, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε χωρίς άδεια φωτογραφία της, για την προώθηση τηλεοράσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Variety, η αγωγή κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή 8 Μαΐου και αφορά χρήση της εικόνας της τραγουδίστριας πάνω σε χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων, από το προηγούμενο έτος.

Όπως υποστηρίζει η πλευρά της, η συγκεκριμένη πρακτική δημιούργησε την εντύπωση πως η ίδια συνεργάζεται ή υποστηρίζει εμπορικά το προϊόν.

Η Dua Lipa αναφέρει ότι δεν είχε δώσει ποτέ συγκατάθεση για τη συγκεκριμένη χρήση της φωτογραφίας της.

Στο δικόγραφο γίνεται λόγος για «αυθαίρετη και αδιάφορη στάση» από την πλευρά της εταιρείας, ενώ υποστηρίζεται πως δεν υπήρξε ανταπόκριση ακόμη και μετά από αίτημα διακοπής της χρήσης της εικόνας της.

Η επίμαχη φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε στα παρασκήνια του Austin City Limits Festival το 2024, με την τραγουδίστρια να υποστηρίζει ότι διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού.

Επιπλέον, στην αγωγή περιλαμβάνονται αναρτήσεις χρηστών από τα social media, οι οποίες — σύμφωνα με την πλευρά της — αποδεικνύουν ότι αρκετοί καταναλωτές πίστεψαν πως η ίδια διαφημίζει τις συγκεκριμένες τηλεοράσεις.

Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση δικαιώματος δημοσιότητας και παραπλανητική εμπορική πρακτική. Μέχρι στιγμής, η Samsung δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση.

Dua Lipa has filed a $15 million lawsuit against Samsung for allegedly using her likeness without permission to sell TVs. (Via Variety)

