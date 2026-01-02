Με ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι υποδέχθηκε το νέο έτος η Dua Lipa, δίπλα στον σύντροφό της, Callum Turner, και στους φίλους της.

Η τραγουδίστρια την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες φωτογραφίες από τη βραδιά που πέρασαν όλοι μαζί, πίνοντας ποτά και χορεύοντας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Kάπως αυτό μοιάζει με ανάρτηση στο facebook… ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2026. Εύχομαι σε όλους σας τόση αγάπη και χαρά και ευλογίες για αυτόν τον χρόνο που έρχεται. Σας ευχαριστώ που κάνατε την τελευταία μου χρονιά τόσο ξεχωριστή. Είμαι ενθουσιασμένη που την κάνω την καλύτερη μέχρι στιγμής !!!!!».

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)



Govastiletto.gr – Dua Lipa: Η sexy εμφάνιση με χρυσό κορμάκι στη συναυλία της στο Τορόντο