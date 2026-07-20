Η Dua Lipa και ο Callum Turner, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της διεθνούς σόουμπιζ, που ενώθηκαν πρόσφατα με τα ιερά δεσμά του γάμου, βρέθηκαν την Κυριακή 19 Ιουλίου στις εξέδρες των επισήμων του MetLife Stadium, παρακολουθώντας το μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας – Αργεντινής.

Το νεόνυμφο ζευγάρι φορούσε, εν όψει της σημαντικής αναμέτρησης, πιο casual ρούχα, ντυμένοι και οι δυο με τζιν, ενώ η διάσημη ποπ σταρ συνδύασε το ντύσιμό της με λευκό τοπ, καπέλο, ψηλοτάκουνα πέδιλα και καφέ τσάντα chanel, την ώρα που ο σύζυγός της φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και παπούτσια καφέ χρώματος.

Η Dua Lipa ήταν μια από τις εκατοντάδες «διασημότητες» που παρακολούθησαν από κοντά τη σημαντική αναμέτρηση, προσελκύοντας τα κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία του κόσμου. Παρόλα ταύτα, η ίδια δεν συμμετείχε στα events πριν την έναρξη του ματς και κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου ημιχρόνου.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν με μυστικό πολιτικό γάμο στις αρχές Ιουνίου του 2026 στο Λονδίνο, ενώ ακολούθησε ένα εντυπωσιακό τριήμερο γαμήλιο πάρτι στην Villa Valguarnera του Παλέρμο της Σικελίας, με τη νύφη να φοράει ένα παραδοσιακό νυφικό υψηλής ραπτικής από τον οίκο Chanel.

Η παρουσία της Dua Lipa στη Νέα Υόρκη δεν σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο, που ολοκληρώθηκε χθες, αλλά με τις ηχογραφήσεις που πραγματοποιεί στα Electric Lady Studios εν όψει της κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ.

govastiletto.gr – Dua Lipa και Callum Turner: Καυτά φιλιά στις θάλασσες της Ιταλίας