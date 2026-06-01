Η Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με μια πολιτική τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall. Το μυστήριο στο Λονδίνο φέρεται να αποτελεί την πρώτη, πιο ιδιωτική φάση των γαμήλιων εορτασμών, καθώς αναμένεται να ακολουθήσει μια πιο εντυπωσιακή και πολυήμερη γιορτή στην Ιταλία, με καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και του κινηματογράφου.

Η 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή κατά τη δεκαετία του 2010 με τις επιτυχίες της που μιλούσαν για τον έρωτα και τους χωρισμούς, ξεκίνησε τη σχέση της με τον 36χρονο ηθοποιό Callum Turner το 2024. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του, σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Για την περίσταση, η Dua Lipa επέλεξε ένα λευκό ταγιέρ με φούστα και ένα φαρδύ καπέλο, ενώ κρατούσε μια κίτρινη ανθοδέσμη και φορούσε λευκές γόβες. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή καθώς αποχωρούσε από το ληξιαρχείο πιασμένη χέρι-χέρι με τον σύζυγό της.

Dua Lipa and Callum Turner just married at marylebone town hall! drove away in a London cab pic.twitter.com/vQXMisgrL3 — Ed (@eda_mameeee) May 31, 2026

Dua Lipa and Callum Turner officially became a married couple at Old Marylebone Town Hall in London, England this afternoon, with only a handful of close friends and family in attendance 💒 It was a low-key affair making them legally man and wife ahead of a reported second… pic.twitter.com/cbAdoJzq6N — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) May 31, 2026

Από την άλλη Ο Callum Turner επέλεξε ένα εφαρμοστό σκούρο μπλε κοστούμι, με τις φωτογραφίες να τον δείχνουν χαμογελαστό δίπλα στη νέα του σύζυγο καθώς κατέβαιναν τα σκαλιά του δημαρχείου.

Οι νεόνυμφοι καταχειροκροτήθηκαν από συγγενείς και φίλους πριν επιβιβαστούν στο πίσω μέρος ενός παραδοσιακού μαύρου λονδρέζικου ταξί. Η ίδια είχε φτάσει νωρίτερα με ένα πράσινο Land Rover συνοδευόμενη από φίλη της, ενώ ο Turner έφτασε ξεχωριστά.

Η τελετή διήρκεσε περίπου 30 έως 40 λεπτά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τραγουδίστρια, η οποία έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων, παντρεύτηκε στο Sammy Ofer Centre, χώρο που φέρει το όνομα του Ισραηλινού εφοπλιστή Σάμι Όφερ.

Το γαμήλιο πάρτι στο Παλέρμο

Παρότι πλέον είναι και επίσημα παντρεμένοι, το μεγάλο γαμήλιο πάρτι θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Σικελίας και θα διαρκέσει από την Πέμπτη έως το Σάββατο.

Άτομα που γνωρίζουν τις προετοιμασίες χαρακτηρίζουν ήδη την εκδήλωση ως «τον γάμο της χρονιάς στη σόουμπιζ», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τον πιο προβεβλημένο γάμο που φιλοξενεί η Σικελία από την κινηματογραφική ένωση του Μάικλ Κορλεόνε και της Απολόνια Βιτέλι στην ταινία «Ο Νονός» του 1972.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει δεσμεύσει ολόκληρο όροφο με πολυτελείς σουίτες στο ξενοδοχείο Villa Igiea, το οποίο δεσπόζει πάνω από το Τυρρηνικό Πέλαγος.

Η κύρια τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Villa Valguarnera, μια επιβλητική έπαυλη του 17ου αιώνα στην πόλη Μπαγκερία, περίπου 16 χιλιόμετρα από το Παλέρμο.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους φέρονται να βρίσκονται ο Έλτον Τζον, ο Μαρκ Ρόνσον, η Τσάρλι XCX, καθώς και προσωπικότητες της μόδας όπως η Ντονατέλα Βερσάτσε και ο Σιμόν Πορτ Ζακμούς.

