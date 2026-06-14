Το ζευγάρι βρίσκεται για το μήνα του μέλιτος στην Ιταλία, επιλέγοντας ως προορισμό την Ταορμίνα της Σικελίας, όπου διαμένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός έφτασαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, έπειτα από τις γαμήλιες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Παλέρμο, παρουσία φίλων και προσωπικοτήτων από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από διεθνή μέσα, η 30χρονη και ο 36χρονος εμφανίζονται να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα και στον ήλιο, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά. Η Dua Lipa επέλεξε ένα ασημί μπικίνι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα το ζευγάρι καταγράφεται να κάνει βόλτες χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια της Ταορμίνας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Bikini-clad Dua Lipa and new husband Callum Turner can’t keep their hands off each other as they pack on the PDA in steamy photos during lavish Amalfi coast honeymoon https://t.co/G0U7OgVqMx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 13, 2026

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Βίλα Βαλγκουαρνέρα, ένα ιστορικό κτήμα του 18ου αιώνα στην περιοχή Μπαγκερία της Σικελίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο Έλτον Τζον, η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Τζο Άλγουιν, η Γκρέις Γκάμερ με τον σύζυγό της Μαρκ Ρόνσον, καθώς και η Charli XCX με τον Τζορτζ Ντάνιελ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Έλτον Τζον ερμήνευσε το τραγούδι «Your Song» κατά τη διάρκεια των εορτασμών, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις διήρκεσαν τρεις ημέρες, ενώ για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ζευγαριού και των προσκεκλημένων είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα προστασίας.

govastiletto.gr – Dua Lipa – Callum Turner: Λάμψη Σικελίας στον γάμο της χρονιάς – Το φαντασμαγορικό welcome party