Το Παρίσι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, όταν η Chanel παρουσίασε τη νέα της συλλογή υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Ματιέ Μπλαζί.

Πριν ξεκινήσει το πολυαναμενόμενο show, οι αφίξεις των καλεσμένων είχαν ήδη μετατραπεί σε μικρά fashion statements.

Ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν, ήταν φυσικά, η Dua Lipa, με μια επιλογή που κινούνταν μακριά από τα συνηθισμένα.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με σύνολο και αξεσουάρ σε έντονο και τολμηρό print, συνδυάζοντας αποχρώσεις κίτρινου και μαύρου με ζωηρές πορτοκαλοκόκκινες πινελιές σε έναν χρωματικό συνδυασμό που σπάνια βλέπουμε, αλλά που αποτύπωσε απόλυτα το πνεύμα της σεζόν.

Το outfit της Dua Lipa ολοκληρώθηκε με oversized χρυσά σκουλαρίκια, τα οποία έδωσαν μια δόση λάμψης, ενώ οι ασπρόμαυρες γόβες έδωσαν έναν ρετρό χαρακτήρα, που ισορρόπησε το έντονο χρωματικό παιχνίδι.

