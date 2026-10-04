Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση επιφύλασσε η συναυλία της Shakira στη Μαδρίτη, καθώς η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή και οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευσαν μαζί ένα από τα πιο αγαπημένα ισπανόφωνα τραγούδια της Κολομβιανής σταρ, το «Antología».

Η Dua Lipa τραγούδησε στα ισπανικά μαζί με τη Shakira

Η συνεργασία έγινε κατά τη διάρκεια της όγδοης συναυλιακής βραδιάς της Shakira στη Μαδρίτη και αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για το κοινό.

Oι δύο καλλιτέχνιδες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή.

Η Dua Lipa πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε στα ισπανικά το «Antología», έχοντας στο πλευρό της τη Shakira. Η συνάντηση των δύο διεθνών σταρ ενθουσίασε τους θεατές και αμέσως βίντεο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Πολλοί χρήστες μάλιστα, κάνουν λόγο για μια “ιστορική” βραδιά, καθώς είναι η πρώτη τους συνάντηση στη σκηνή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dua Lipa Stan🌟 (@lipa.stanfr)

DUA LIPA X SHAKIRA Shakira and Dua Lipa sharing the same stage… POP HISTORY. https://t.co/th4pWbiDny — MiGr@De (@am_Migrade) October 4, 2026

Η Shakira στον γάμο της Dua Lipa με τον Callum Turner

Να θυμίσουμε ότι, η Shakira είχε βρεθεί και στο Παλέρμο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τον γάμο της Dua Lipa με τον Callum Turner, πραγματοποιώντας μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της σε ιδιωτική εκδήλωση.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στη γιορτή στις 5 Ιουνίου και φωτογραφήθηκε σε διάφορα σημεία του χώρου, έχοντας χαλαρή διάθεση και απολαμβάνοντας τη βραδιά μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους.

Οι εικόνες από την εκδήλωση αποτύπωσαν στιγμές από τη λαμπερή γιορτή στο Παλέρμο, με τη Shakira να ξεχωρίζει για την παρουσία της.

Οι δυο τους φαίνεται ότι εκτός από τη καλλιτεχνική τους σχέση, τους ενώνει και μια πολύ όμορφη φιλία.

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