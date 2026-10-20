«Η όπερα αγγίζει πραγματικά όλα τα συναισθήματα, την αγάπη, τη λύπη, την απώλεια, τη φιλοδοξία, την ελπίδα και τόσα άλλα που την κάνουν πολύ ξεχωριστή», είπε η τραγουδίστρια κατά την άφιξή της, προσθέτοντας: «Νομίζω πως το παν είναι να αφεθείς σε αυτήν και αυτός είναι ο λόγος που την αγαπώ τόσο πολύ».

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα, η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ είχε παρευρεθεί στη Σκάλα του Μιλάνου για την πρεμιέρα του έργου «La Traviata», πραγματοποιώντας την πρώτη της επίσκεψη στο εμβληματικό θέατρο.

Για τη βραδιά επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία του οίκου Ferragamo, από τη συλλογή Ready-to-Wear Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2027, με πούλιες και μακριά μανίκια.

Δείτε βίντεο:

To «Lincoln in the Bardo» σε σκηνοθεσία της Lileana Blain-Cruz, βασίζεται στο βραβευμένο με Booker μυθιστόρημα του George Saunders. Παρουσιάζεται στη σκηνή σε λιμπρέτο του Royce Vavrek και σε μουσική της Αμερικανίδας συνθέτριας Missy Mazzoli, την οποία το περιοδικό The New Yorker έχει χαρακτηρίσει ως «μια ιδιοφυΐα της μουσικής που εμφανίζεται σπάνια, μια φορά σε κάθε γενιά».

Το 2024, η Dua Lipa είχε φιλοξενήσει τον Αμερικανό συγγραφέα στο podcast της Service 95 με αφορμή το συγκεκριμένο βιβλίο, δηλώνοντας μεγάλη θαυμάστριά του.

Σύμφωνα με το Opera Wire, εκτός από το διάσημο ζευγάρι, το παρών στην πρεμιέρα έδωσαν επίσης οι ηθοποιοί Amy Poehler, Bowen Yang και Matt Rogers.

govastiletto.gr – Dua Lipa: Η έκπληξη στη συναυλία της Shakira στη Μαδρίτη