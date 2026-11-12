Η Dua Lipa θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα του Coachella 2027, καθώς ανακοινώθηκε πως θα αναλάβει την κεντρική εμφάνιση της Παρασκευής και στα δύο Σαββατοκύριακα του φεστιβάλ.

Η είδηση σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της, αφού η συμμετοχή της θα τη φέρει αντιμέτωπη με ένα ρεκόρ που καμία άλλη Βρετανίδα σόλο καλλιτέχνιδα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στην έρημο της Καλιφόρνιας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η επιστροφή της Madonna στη σκηνή του Coachella, 20 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ. Η συμμετοχή της έρχεται έναν χρόνο μετά την απρόσμενη εμφάνισή της μαζί με τη Sabrina Carpenter, η οποία ήταν headliner το 2026.

Στο φετινό line-up περιλαμβάνονται ακόμη η Zara Larsson, η Phoebe Bridgers και ο Diljit Dosanjh, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση μετά την ιστορική εμφάνισή του το 2023.

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Η παιδική ηλικία στην Αλβανία και η σύνδεσή της με το Κόσοβο

Οι γονείς της Dua Lipa έχουν αλβανική καταγωγή και εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία, έχοντας προηγουμένως φύγει από το Κόσοβο (Πρίστινα) τη δεκαετία του 1990, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στην περιοχή.

Η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο. Όταν ήταν 11 ετών, η οικογένειά της έφυγε από την Αγγλία και αποφάσισε να μετακομίσει στην Αλβανία, καθώς ο πατέρας της επρόκειτο να εργαστεί εκεί.

Η αλλαγή αυτή δεν ήταν απαραίτητα εύκολη για την ίδια. Στο νέο της περιβάλλον, οι συμμαθητές της την αντιμετώπιζαν ως «το κορίτσι από την Αγγλία», αφού μιλούσε αλβανικά με αγγλική προφορά. Έτσι, παρά τις οικογενειακές της ρίζες, η εμπειρία της ήταν διαφορετική από εκείνη των παιδιών που είχαν μεγαλώσει εξ ολοκλήρου στη χώρα.

Η στήριξή της στους Κοσοβάρους

Η Dua Lipa δεν έχει κρύψει ποτέ τη σύνδεσή της με το Κόσοβο και συχνά εκφράζει δημόσια την υποστήριξή της στους ανθρώπους που έχουν καταγωγή από την περιοχή.

Για την τραγουδίστρια, η σχέση με το Κόσοβο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τις οικογενειακές της μνήμες. Όπως έχει αναφέρει και η ίδια σε συνεντεύξεις της, θυμάται τις συγκλονιστικές ιστορίες που άκουγε από τους θείους και τους παππούδες της, οι οποίοι της περιέγραφαν τις απώλειες φίλων και γνωστών, αλλά και τον βίαιο ξεριζωμό ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Όπως είχε μεταδώσει ο Guardian, τον Νοέμβριο του 2022 η Dua Lipa απέκτησε και επίσημα την αλβανική υπηκοότητα. Την τιμητική αυτή διάκριση της απένειμε ο τότε Πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι.

Οι πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Dua Lipa στη σκηνή

MTV EMAs 2019: Η πρεμιέρα του «Don’t Start Now»

Μια εμφάνιση που σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας μουσικής περιόδου για την Dua Lipa ήταν εκείνη στα MTV EMAs του 2019. Εκεί, η τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το «Don’t Start Now», έχοντας στο πλευρό της μια πολυμελή ομάδα χορευτών με κίτρινες εμφανίσεις. Η disco αισθητική, οι γρήγοροι ρυθμοί και η έντονη σκηνική ενέργεια έκαναν το performance να ξεχωρίσει.

Brit Awards 2021: Οι επιτυχίες του «Future Nostalgia» στη σκηνή

Στα Brit Awards του 2021, η Dua Lipa επέλεξε να παρουσιάσει ένα μουσικό medley με κομμάτια από το επιτυχημένο άλμπουμ της «Future Nostalgia». Στο πρόγραμμα συμπεριέλαβε τα «Physical», «Hallucinate», «Pretty Please» και «Love Again», συνδυάζοντας τις ερμηνείες της με εντυπωσιακές χορογραφίες. Η εμφάνιση είχε έντονο βρετανικό pop χαρακτήρα και συγκαταλέγεται στις πιο χαρακτηριστικές της συγκεκριμένης περιόδου.

Grammy Awards 2021: Η disco αισθητική κυριαρχεί

Την ίδια χρονιά, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή των Grammy, παρουσιάζοντας ένα performance γεμάτο αναφορές στη disco κουλτούρα. Ερμήνευσε τα «Levitating» και «Don’t Start Now», ενώ τα λαμπερά ροζ σύνολα, οι χορευτές και τα σκηνικά που θύμιζαν τη νυχτερινή διασκέδαση της δεκαετίας του ’80 δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη λάμψη και ρυθμό.

Future Nostalgia Tour 2022: Η καθιέρωσή της ως ολοκληρωμένη performer

Η περιοδεία «Future Nostalgia Tour» αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία της Dua Lipa. Μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών παραγωγών, προσεγμένων χορογραφιών και δυνατών σκηνικών στιγμών, η τραγουδίστρια έδειξε πως μπορούσε να υποστηρίξει μια μεγάλη pop περιοδεία, συνδυάζοντας με επιτυχία το τραγούδι, την κίνηση και τη σκηνική παρουσία.

Glastonbury Festival 2024: Η ιστορική εμφάνιση στο Pyramid Stage

Στις 28 Ιουνίου 2024, η Dua Lipa πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της καριέρας της, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά ως headliner στο Pyramid Stage του Glastonbury. Η τραγουδίστρια ανέλαβε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της Παρασκευής, σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ παγκοσμίως.

Σε μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση, παρουσίασε τις επιτυχίες της με τη συνοδεία μιας 53μελούς ορχήστρας και χορωδίας 14 ατόμων. Η εμφάνιση ανέδειξε μια πιο θεατρική και συμφωνική πλευρά της, διαφοροποιημένη από τα καθιερωμένα χορευτικά pop shows της.

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Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, επέλεξε μια διαφορετική μουσική προσέγγιση, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες της με τη συνοδεία 53μελούς ορχήστρας και χορωδίας 14 ατόμων. Το αποτέλεσμα ανέδειξε μια πιο θεατρική και συμφωνική πλευρά της, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τα καθιερωμένα χορευτικά pop performances της.

History in the making

Η Dua Lipa ετοιμάζεται να γράψει τη δική της ιστορία στο Coachella, καθώς με τη συμμετοχή της στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ θα καταγράψει μια σημαντική πρωτιά για τη βρετανική μουσική σκηνή.

Οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν από κοντά σε μια εμφάνιση-ορόσημο για την καριέρα της. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τι ετοιμάζει η ίδια για τη μεγάλη σκηνή του φεστιβάλ.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η Dua Lipa συνεχίζει να εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της διεθνούς μουσικής σκηνής, δημιουργώντας τη δική της ξεχωριστή διαδρομή και κατακτώντας ολοένα και μεγαλύτερες κορυφές.

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