Μία εντυπωσιακή εμφάνιση φορώντας χρυσό κορμάκι και διχτυωτό καλσόν, πραγματοποίησε η Dua Lipa τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στο Τορόντο.
