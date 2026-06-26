Η Dua Lipa και ο Callum Turner απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές του έγγαμου βίου τους στην Ιταλία, επιλέγοντας έναν ρομαντικό προορισμό για τον μήνα του μέλιτος.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε παραλία της Ιταλίας να περνά ξέγνοιαστες ώρες δίπλα στη θάλασσα.

Οι δυο τους περπάτησαν στα βράχια, κολύμπησαν στα καταγάλανα νερά και αντάλλαξαν αγκαλιές και φιλιά, δείχνοντας πιο ευτυχισμένοι και αγαπημένοι από ποτέ.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός επέλεξαν ένα χαλαρό καλοκαιρινό σκηνικό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μετά τον λαμπερό γάμο τους.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ανεπιτήδευτη χημεία τους, με χαμόγελα, τρυφερές χειρονομίες και έντονο ρομαντισμό.

Οι εικόνες από τις διακοπές τους έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές τους να σχολιάζουν την ευτυχία και τη φυσικότητα που εκπέμπει το ζευγάρι στις πρώτες κοινές του εμφανίσεις μετά τον γάμο, καθώς και το καλλίγραμμο σώμα της τραγουδίστριας.

Dua Lipa at 30….absolutely insane for her perfect body tea pic.twitter.com/cHZSCW9Hwm — CINEMA D U D E (@Cinema8Maniac) June 25, 2026

On their honeymoon, Callum Turner read Martyr!, Kaveh Akbar’s grief-soaked, National Book Award–finalist novel, on the rocks at Italy’s Il Pellicano, while Dua Lipa flipped through what looked like work notes in a printed string bikini. pic.twitter.com/nhzPC7kmlA — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) June 25, 2026

Govastiletto.gr – Dua Lipa: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Callum Turner