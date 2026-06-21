Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Callum Turner δημοσίευσε η Dua Lipa, δίνοντας στους θαυμαστές της μια γεύση από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της προσωπικής της ζωής.

Η διάσημη τραγουδίστρια ανήρτησε στο Instagram τρυφερά στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους, με τις εικόνες να συγκεντρώνουν μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από φίλους και θαυμαστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε παντρευτεί αρχικά με πολιτική τελετή στο Λονδίνο, επιλέγοντας να κρατήσει το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν μόνο λίγα αγαπημένα πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν λίγες ημέρες αργότερα στη Σικελία, όπου διοργανώθηκε μια πολυήμερη γιορτή με τη συμμετοχή εκατοντάδων καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.

Εκεί πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη γαμήλια τελετή που σηματοδότησε επίσημα την ένωση του ζευγαριού.

Οι φωτογραφίες από τον γάμο τους αποτυπώνουν στιγμές χαράς, συγκίνησης και αγάπης, με τους δύο νεόνυμφους να δείχνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.