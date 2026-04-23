Η Dua Lipa και ο Callum Turner ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, τον γάμο τους, ο οποίος θα μονοπωλήσει αναμφισβήτητα το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από το ζευγάρι, οι πληροφορίες συγκλίνουν σε ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό: το Palermo. Η καρδιά της Σικελίας έχει κερδίσει το ζευγάρι, με επίκεντρο το εμβληματικό Villa Igiea – ένα ιστορικό ξενοδοχείο με αύρα Art Nouveau και θέα που κόβει την ανάσα.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Οι δυο τους είχαν επισκεφθεί την πόλη το καλοκαίρι του 2025, απολαμβάνοντας τη διαμονή τους στο ίδιο σημείο και εξερευνώντας μνημεία όπως η Cappella Palatina και ο Palermo Cathedral. Τότε, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί στιγμιότυπα γράφοντας «Palermo στην καρδιά μου», μια φράση που σήμερα αποκτά νέο νόημα.

Οι φήμες θέλουν το γάμο να εξελίσσεται σε ένα πολυήμερο celebration, ένα τριήμερο “wedding weekend” μεταξύ 5 και 7 Σεπτεμβρίου 2026, αξιοποιώντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της pop star. Αν κρίνουμε από το επίπεδο των προετοιμασιών, τίποτα δεν θα είναι τυχαίο. Η παρουσία της Alessandra Grillo – μιας από τις πιο περιζήτητες wedding planners της Ιταλίας – έχει ήδη ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών.

Όσο για την πρόταση γάμου, αυτή έγινε στα τέλη του 2024, με τη σχέση τους να γίνεται επίσημη το 2025. Η ίδια η Dua Lipa έχει αποκαλύψει ότι το εντυπωσιακό μονόπετρο δημιουργήθηκε με τη συμβολή των πιο κοντινών της ανθρώπων, κάτι που, όπως έχει πει, την συγκίνησε ιδιαίτερα.

Ενώ το Παλέρμο φαίνεται να προηγείται, δεν λείπουν και οι εναλλακτικές προτάσεις.

Μια από τις πιο ιδιαίτερες έρχεται από το Celleno Vecchia, ένα εγκαταλελειμμένο μεσαιωνικό χωριό κοντά στη Ρώμη, όπου ο δήμαρχος Luca Beraldo προσκάλεσε το ζευγάρι να παντρευτεί δωρεάν, προσφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή.

