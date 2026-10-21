Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές του παρουσιάζει ο Dwayne Johnson στη νέα του κινηματογραφική δουλειά.

Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Lizard Music» με λευκά μαλλιά, γένια και εμφάνιση ηλικιωμένου, εντυπωσιάζοντας με τη μεταμόρφωσή του για τις ανάγκες του ρόλου.

Ο 54χρονος σταρ εντοπίστηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, περπατά με σκυφτή στάση, κρατώντας ένα κομμάτι πίτσας, δίπλα στον νεαρό ηθοποιό Theo Clark Lemper.

Η νέα εμφάνιση και η αλλαγή στο σώμα του

Για τον ρόλο του στο «Lizard Music», ο Dwayne Johnson χρειάστηκε να χάσει βάρος, αφήνοντας πίσω τη μυώδη σωματική διάπλαση με την οποία έχει ταυτιστεί μέσα από τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Σε συνέντευξή του στο Variety τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την προσπάθεια που κάνει, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για τη δυνατότητα να μεταμορφωθεί ξανά μπροστά στην κάμερα, όπως είχε κάνει και στην ταινία «Smashing Machine».

Στα γυρίσματα, ο Johnson φορά μπεζ καπέλο τύπου bucket, από το οποίο φαίνονται τα λευκά μαλλιά του, καθώς και καμπαρντίνα στην ίδια απόχρωση, συνδυασμένη με μπλε πουκάμισο και γραβάτα.

Η συνολική εμφάνιση, μαζί με τη σκυφτή στάση του σώματός του, συμβάλλει στη δημιουργία της εικόνας ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Η ταινία «Lizard Music» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2027.

Dwayne “The Rock” Johnson looks completely unrecognizable on set of “Lizard Music” in NYC 👀 📸: BACKGRID, GC Images https://t.co/pWTwGTWivS — Page Six (@PageSix) October 20, 2026

🦎🎶 Dwayne Johnson rocks a new look in New York City alongside child actor Theo Liber on the set of his upcoming film “Lizard Music.” 📷: Getty https://t.co/WLbBP2H48v — TMZ (@TMZ) October 20, 2026

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