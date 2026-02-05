Σύσσωμη η οικογένεια Ρουβά βρέθηκε στο πλευρό του πατέρα τους, Κώστα, ο οποίος έκανε ένα δυναμικό comeback στο θέατρο. Μετά από 10 χρόνια απουσίας, ο πατέρας του κορυφαίου σταρ ανέβηκε στη σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για την παράσταση “Η Μαγική μας πόλη”, αποδεικνύοντας πως η φλέβα του ηθοποιού παραμένει ζωντανή.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήταν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις, κι έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε για τη θεατρική του επιστροφή ο Κώστας Ρουβάς.

«Είμαι υπερήφανος και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και εύχομαι να είναι πάντα καλά και θα τα αγαπάω όσο περισσότερο γίνεται», εξομολογήθηκε συγκινημένος.

Ο Σάκης Ρουβάς διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του, Κωνσταντίνο Ρουβά, παρά το γεγονός ότι οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν ο ίδιος ήταν σε μικρή ηλικία και εκείνος δημιούργησε ξανά οικογένεια. Ο τραγουδιστής έχει εκφράσει στο παρελθόν την αδυναμία του και στους δύο γονείς του, διατηρώντας χαμηλούς τόνους για την προσωπική τους ζωή.

