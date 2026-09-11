Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. Το σενάριο της σειράς, που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης καιΚώστας Κιμούλης.

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, καθώς καλά κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος επιστρέφουν και φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με όσα προσπάθησαν να αφήσουν πίσω.

Μεγάλωσαν μαζί σαν αδέρφια. Πίστευαν πως τίποτα δεν θα μπορούσε να σταθεί ανάμεσά τους. Μέχρι τη στιγμή που μια γυναίκα μπαίνει στη ζωή τους και ανατρέπει για πάντα τις ισορροπίες.

Οι τρεις βασικοί ρόλοι της νέας σειράς του MEGA:

Μανούσος Γρυλογιάννης (Βασίλης Μπισμπίκης)

Έντονος χαρακτήρας από μικρό παιδί, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ταυτόχρονα όμως, είναι δοτικός, γενναιόδωρος και μεγαλόψυχος, ικανός να θυσιαστεί για τους αγαπημένους του. Υπερασπίζεται το δίκαιο όλων, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, θα πέσει ακόμη και στη φωτιά για να τους σώσει. Είναι η προσωποποίηση της λεβεντιάς και της τιμιότητας κι όλοι όσοι τον γνωρίζουν, τον εκτιμούν και τον σέβονται. Άξιος άνθρωπος, έγινε επιτυχημένος τυροκόμος, με μια επιχείρηση ξακουστή σε όλη την Κρήτη. Την ίδια στιγμή όμως, η κτητικότητα και η ζήλεια του, γίνονται -κάθε φορά- αιτία για το άδοξο τέλος των προσωπικών σχέσεών του. Όλα αλλάζουν, όταν μπαίνει στη ζωή του η Μαρκέλλα, την οποία ερωτεύεται παράφορα.

Σήφης Σκαρφαλάκης (Αντώνης Μυριαγκός)

Είναι ο σταυραδερφός του Μανούσου, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί στο χωριό, τη Χρυσελιά, από μικρά παιδιά. Είναι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τον φίλο του, ήρεμος, μετρημένος, ρομαντικός, ντροπαλός κι εσωστρεφής. Ωστόσο, οι δυο τους αλληλοσυμπληρώνονται. Ανάμεσά τους υπάρχει μια βαθιά φιλία, ένας ισχυρός δεσμός και ένας αμοιβαίος σεβασμός. Είναι δάσκαλος, με μια έμφυτη κλίση που φάνηκε από τα παιδικά του χρόνια για τα γράμματα και τις τέχνες. Στέκεται πάντα δίπλα στον Μανούσο, τον οποίο προσπαθεί να ηρεμήσει και να του συμπαρασταθεί μετά από κάθε χαμένο του έρωτα. Όταν εμφανίζεται στη ζωή του η Μαρκέλλα, την ερωτεύεται βαθιά. Όμως, γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι είναι και ο Μανούσος ερωτευμένος μαζί της και κάνει πίσω για χάρη του φίλου του. Ο έρωτάς του για τη Μαρκέλλα παραμένει κρυφός και σιγοκαίει.

Μαρκέλλα Ξηράκη (Μαριάννα Κιμούλη)

Είναι ένα ήρεμο, όμορφο κορίτσι, με μια έμφυτη αθωότητα και καθαρότητα στην ψυχή της. Σπούδασε κομμωτική και άφησε το χωριό της, το Τζουγκρί και την ασφάλεια της οικογένειάς της, για να δουλέψει σε ένα μεγάλο κομμωτήριο στην Αθήνα.Όταν το κομμωτήριο κλείνει, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, με όνειρα για τη ζωή της και το μέλλον της. Γυρίζοντας στην Κρήτη, είναι ακόμα ερωτευμένη με τον Μιχάλη, τον άνθρωπο με τον οποίο είχε δεσμό κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, αγνοώντας ότι δεν έχει αποκλειστική θέση στην καρδιά του. Στη ζωή της εμφανίζεται με αναπάντεχο τρόπο ο Μανούσος, ένας άντρας που ταυτόχρονα την έλκει και την τρομάζει. Τον Σήφη τον γνωρίζει πρώτα ως δάσκαλο της αδελφής της και στη συνέχεια ως αδελφικό φίλο του Μανούσου. Τον εκτιμά και γίνονται φίλοι, αγνοώντας τα αισθήματά του για εκείνη.

Η νέα δραματική σειρά τουMEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης,

Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κοκοτά

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2026 – 2027

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