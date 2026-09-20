Στην οθόνη του MEGA κάνει απόψε στις 21:00 την πρώτη της προβολή η πολυσυζητημένη δραματική σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», με διπλό επεισόδιο. Η νέα φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου (εκδόσεις «Ψυχογιός»), σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Η σειρά υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό μέσα από μια δυνατή ιστορία γεμάτη πίστη, προδοσία και τη διαχρονική μάχη της αλήθειας να φανεί στο φως.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους.

Τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο:

Μια μεγάλη αγάπη γεννιέται. Ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Δεκαετίες αργότερα, η μοίρα ετοιμάζεται να παίξει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Όλα ξεκινούν στην Κρήτη στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η Δέσπω, πληγωμένη και τρομοκρατημένη, βρίσκει σωτηρία στην αγκαλιά του Παυλή.

Από εκείνη τη νύχτα θα γεννηθεί μια οικογένεια, αλλά και μια αλήθεια που θα μείνει κρυφή για χρόνια. Σήμερα, δύο άντρες δεμένοι σαν αδέλφια, ο Σήφης και ο Μανούσος, βαδίζουν χωρίς να το ξέρουν προς τη σύγκρουση που θα αλλάξει τις ζωές όλων. Ανάμεσά τους θα βρεθεί ξαφνικά η Μαρκέλλα, μια γυναίκα που θα ανατρέψει ισορροπίες, θα ξυπνήσει πάθη και θα ανοίξει πληγές. Η Μαρκέλλα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, μετά την επιστροφή της από την Αθήνα στο χωριό, όμως η απόσταση από τον Μιχάλη αρχίζει να τη γεμίζει αμφιβολίες.

Εκείνος δείχνει απορροφημένος από τη δουλειά του, αλλά η αλήθεια που κρύβει μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος χάνει τον έλεγχο, όταν ανακαλύπτει την απιστία της Ντίνας. Ένας βίαιος καβγάς που καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στη Δέσπω και τον Παυλή. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα του για τη Μαρκέλλα, ένα απρόσμενο περιστατικό στον δρόμο, φέρνει τη Μαρκέλλα και τον Μανούσο αντιμέτωπους για πρώτη φορά. Είναι η στιγμή που θα σημαδέψει τη ζωή τους.

govastiletto.gr -«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Γνωρίστε τους υπόλοιπους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega