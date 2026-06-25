Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», με τους συντελεστές να έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα σε εκκλησία της Κρήτης, στην περιοχή Ανώγεια, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

Το κανάλι έχει δείξει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στη συγκεκριμένη παραγωγή, δίνοντας από νωρίς το «πράσινο φως» για 140 επεισόδια, γεγονός που αποδεικνύει πως η σειρά αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του MEGA για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο, στα γυρίσματα εντοπίστηκε και ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Καποδίστρια στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή.

Μάλιστα, φημολογείται πως θα υποδυθεί έναν από τους δύο κεντρικούς «μαυροπουκαμισάδες» της ιστορίας.

Η σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, αναμένεται να μεταφέρει στην οθόνη μια δυνατή ιστορία γεμάτη μυστικά, συγκρούσεις και έντονο κρητικό στοιχείο.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε δύο άνδρες που είναι δεμένοι σαν αδέλφια, μια γυναίκα που έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες και ένα καλά κρυμμένο μυστικό που παραμένει θαμμένο για τέσσερις δεκαετίες.

Με έντονο κρητικό χρώμα, δυνατές συγκρούσεις, οικογενειακά μυστήρια και μια ιστορία γεμάτη πάθος και ανατροπές, το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές παραγωγές της νέας σεζόν.