Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Στηβ Ντούζος, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που ταυτίστηκε με τον εμβληματικό ρόλο του “Μπίλια”, πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων κλινήρης, αποκαλύπτοντας με μια ανάρτηση τη νέα περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

«Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου» έγραψε στην ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο ο Στηβ Ντούζος.

Ο Στηβ Ντούζος είχε περάσει και τα περσινά Χριστούγεννα στο νοσοκομείο: «Μπήκα μέσα, έπαθα μια ίωση, μετά έπαθα covid και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έμεινα στο νοσοκομείο. Δεν επιβάρυνε αυτό τη γενικότερη κατάστασή μου. Είμαι ροκ, δε μασάω. Κανονικά τη ζωούλα μου», είχε πει σε εκπομπή.

Σχετικά με τη μάχη του με τον καρκίνο είχε πει: «Το πάλεψα και είμαι μια χαρά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάνω τις θεραπείες μου, παίρνω τα φάρμακα μου, νορμάλ όλα και μια χαρά. Δεν μου στερεί τίποτα, ούτε τις βόλτες μου ούτε την μηχανή μου, ούτε την οικογένεια μου. Έχω μια καλή διάθεση, το αντιμετωπίζω κανονικά και δεν με κρατάει πίσω σε τίποτα. Δεν κακομοιριάζω δηλαδή, κατάλαβες… Πρέπει να το πολεμάς».

