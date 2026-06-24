Βαρύ πένθος για τη Θωμαή Απέργη και την οικογένειά της, μετά την απώλεια ενός πολύ κοντινού της ανθρώπου. Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση το μεσημέρι της Τρίτης (23/06) με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη της.

Η ίδια αποχαιρέτησε τον θείο της Γιώργο, αναφερόμενη στη σημαντική θέση που είχε στη ζωή της και στην οικογένειά της.

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο δικό μας, τον θείο μου, τον Γιώργο, τον πατέρα του Θανάση, τον άντρα της Ισμήνης. Αγχώνομαι τόσο πολύ για την σημερινή εξέταση… Όμως, η ζωή βρίσκει πάντα τρόπους να σου υπενθυμίζει τα σημαντικά και κυρίως πόσο εύθραστοι είμαστε. Ας είμαστε μαζί λοιπόν σ’ αυτό το ταξίδι της ζωής όχι χώρια, όχι απέναντι. Είμαι μαζί σας ακόμα κι αν δεν είμαι με τη φυσική μου παρουσία. Καλή δύναμη, σας αγαπώ» έγραψε η Θωμαή Απέργη στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

govastiletto.gr -Θωμαή Απέργη: «Ήταν σε ύφεση η επιληψία μου, αλλά τώρα επανήλθε…»