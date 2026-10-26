Δύσκολες στιγμές βιώνουν η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της, μουσικός Δημήτρης Τσινιδέλος, μετά τον θάνατο της μητέρας του. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η γνωστή ηθοποιός μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook, αποχαιρετώντας τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα της σαν δεύτερη μητέρα.

Η Ελένη Καρακάση εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε, υπογραμμίζοντας τον βαθύ και τρυφερό δεσμό που την ένωνε με την πεθερά της, Χριστίνα, η οποία την είχε αγκαλιάσει με μεγάλη ζεστασιά από την πρώτη στιγμή.

«Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και ο μόνος άγιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός στον συγκινητικό αποχαιρετισμό της.

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