Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης βιώνει πολύ δύσκολες ώρες, αφού έφυγε από τη ζωή ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο.

Πιο συγκεκριμένα, πέθανε η νονά του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Ιουνίου, με μια συγκινητική δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

«1939-2026. Η καλύτερη Νονά που θα μπορούσα να έχω. Καλό ταξίδι στο φώς Νονίτσα, σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε.

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξανδρος Κοψιάλης (@alexandros_kopsialis)

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