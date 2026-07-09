Μια πολύ σοβαρή απώλεια βιώνει η Ανθή Βούλγαρη, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από τα social media. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA εξέφρασε τη θλίψη της με ένα μήνυμα στο Instagram, ενημερώνοντας τους ακολούθους της για τις δύσκολες στιγμές που περνάει τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, όπως εξομολογήθηκε έφυγε από τη ζωή ξαφνικά από κολικό, το αγαπημένο της άλογο, ο Dream που ήταν ο συναθλητής της και μέλος της οικογένειάς της. Στην ανάρτησή της μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια.

Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη

«Σήμερα έχασα τον φίλο μου, τον συναθλητή μου, την ομάδα μου, το όνειρο των παιδικών μου χρόνων, το πρώτο μου άλογο! Τον Dream! Έφυγε ξαφνικά, από κολικό! Χθες τέτοια ώρα του έλεγα καληνύχτα με ένα φιλί και μέσα σε λίγες ώρες έφυγε.. Σπαράζει η ψυχή μου . Ο Dream ήταν μέλος της οικογένειας μου. Το καταφύγιο μου στις δύσκολες μέρες μου. Υπέροχος χαρακτήρας, κούκλος και φωνακλάς.. Μου έμαθε τι πάει να πει προσπάθεια , υπομονή, θέληση. Τσακωνόμασταν, αγαπιόμασταν, προσπαθούσαμε μαζί και λατρεύαμε τις απογευματινές βόλτες . Με άφησες νωρίς .. Θα σε αγαπώ για πάντα ! Πέτα ψηλά αστέρι μου.. θα μου λείπεις πολύ! Θα σε αγαπώ για πάντα ❤️❤️❤️Να ζείτε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Να την απολαμβάνετε! Σημασία έχουν οι διαδρομές…», έγραψε στην ανάρτησή της η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anthi Voulgari (@anthivoulgari)

Η μεγάλη αγάπη της για τα άλογα

Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσιάστρια έχει μοιραστεί στα social media στιγμές της που κάνει ιππασία ή τα παιχνίδια της με τα άλογα. Στον γάμο της, μάλιστα, γαμπρός και νύφη είχαν μεταφερθεί με άλογα!

govastiletto.gr -Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του Mega: Το μήνυμα τηλεθεάτριας που την έκανε να ξεσπάσει