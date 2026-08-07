Αντιδράσεις προκάλεσε το νέο look της Δανάης Μπάρκα στο Instagram, με χρήστη των social media να αφήνει υπονοούμενα για πλαστική επέμβαση. Η παρουσιάστρια είχε δημοσιεύσει στις 29 Ιουλίου φωτογραφίες με την ανανεωμένη της εικόνα, έχοντας υιοθετήσει ένα κοντό καστανό καρέ.

Το νέο της look συγκέντρωσε αρκετά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, ωστόσο ανάμεσα σε αυτά, υπήρξε και ένα που, η ηθοποιός και παρουσιάστρια αντιμετώπισε με αυτοσαρκαστική διάθεση.

«Η πλαστική δυστυχώς φαίνεται» της έγραψε μία γυναίκα με τη Δανάη να κάνει screenshot το συγκεκριμένο σχόλιο και να το μοιράζεται σε Instagram story, γράφοντας πάνω: «Χαχαχα, το ωραιότερο σχόλιο που είδα», και πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης».

Δείτε το σχόλιο που δέχτηκε και την ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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