Καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η απώλεια κιλών οφείλεται σε μια ειδική ενέσιμη θεραπεία που εφαρμόζει εδώ και 14 μήνες, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς ιατρικής επίβλεψης.

Όπως είπε η Δέσποινα Μοιραράκη: «Κάνω μια συστηματική φαρμακευτική και ιατρική υποστήριξη με μία συγκεκριμένη ένεση. Κάνω μία ένεση εδώ και 14 μήνες, πάντα με ιατρική επιμέλεια και παρακολούθηση».

Παράλληλα πρόσθεσε, ότι ακολουθεί ένα συγκεκριμένο διατροφικό πλάνο και δίνει μεγάλη έμφαση στη γυμναστική, λέγοντας ότι κάνει εντατική ενδυνάμωση: «Δεύτερον, κάνω πολύ καλή διατροφή, τρώω πολλή πρωτεΐνη. Τσιμπολογάω τώρα που έχασα τα πολλά κιλά, αλλά έχω μειώσει την ποσότητα. Το τρίτο και σπουδαιότερο είναι ότι κάνω πάρα πολλή γυμναστική. Βέβαια με τον χαμό του Γιάννη το είχα παραμελήσει υπερβολικά. Κάνω πάρα πολύ εντατικά ενδυνάμωση».

Δείτε το βίντεο: