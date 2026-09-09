Μια επαγγελματική συμφωνία που σφραγίστηκε λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας για κοινές εμφανίσεις της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά σε νυχτερινό κέντρο, κατέληξε σε μια σφοδρή δικαστική διαμάχη με τον επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκο. Το σημείο τριβής αφορά προκαταβολές ύψους 60.000 ευρώ που είχαν εισπράξει οι δύο τραγουδιστές για Live εμφανίσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Η υπόθεση, μάλιστα, πήρε διαφορετική τροπή στο Εφετείο. Ενώ σε πρώτο βαθμό το ζευγάρι είχε δικαιωθεί, η νέα δικαστική απόφαση ανέτρεψε την πρωτόδικη κρίση και υποχρεώνει τους δύο καλλιτέχνες να επιστρέψουν τα ποσά που είχαν λάβει, μαζί με τους νόμιμους τόκους και τα δικαστικά έξοδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η συνολική οικονομική επιβάρυνση φέρεται πλέον να προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η δικαστική εξέλιξη συνδέεται, σύμφωνα με την πλευρά του επιχειρηματία, και με την πρόσφατη ακύρωση της συναυλίας του ζευγαριού στο Κατράκειο. Πρόκειται, ωστόσο, για έναν ισχυρισμό που πρέπει να διαχωρίζεται από τη δημόσια τοποθέτηση των δύο καλλιτεχνών: η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς είχαν αποδώσει την ακύρωση στις συνθήκες και στη ροή της προετοιμασίας, αναφέροντας ότι δεν μπορούσαν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα που είχαν σχεδιάσει.

Το σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη που δεν έγινε ποτέ και ο δικαστικός «πόλεμος»

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές του 2020. Ο επιχειρηματίας Γιάννης Τσακουμάκος, ο οποίος διαχειριζόταν κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα, συμφώνησε με τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή για μία σειρά ζωντανών εμφανίσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας καταβλήθηκαν προκαταβολές: 40.000 ευρώ στον Διονύση Σχοινά και 20.000 ευρώ στην Καίτη Γαρμπή.

Λίγο αργότερα, όμως, η πανδημία ανέτρεψε τα πάντα. Τα νυχτερινά κέντρα έκλεισαν στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων και οι προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν. Τα χρήματα δεν επιστράφηκαν τότε, καθώς υπήρχε η προοπτική η συνεργασία να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα επέστρεφε σε κανονικούς ρυθμούς η νυχτερινή διασκέδαση.

Και πράγματι, το 2022 άνοιξε ξανά η συζήτηση για συνεργασία. Αυτή τη φορά, όμως, το σχέδιο ήταν διαφορετικό και περιλάμβανε ένα σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Διονύση Σχοινά στο «Κέντρο Αθηνών», το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ στην πρεμιέρα με τη σύνθεση που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με όσα δέχθηκε το Εφετείο, στη συνεργασία προέκυψαν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης του σχήματος και τη θέση του Διονύση Σχοινά σε αυτό.

Κατά τα στοιχεία που επικαλείται η δικαστική απόφαση, ο τραγουδιστής διαφώνησε με τη μαρκίζα και με την παρουσίασή του ως δεύτερου ονόματος δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Από την πλευρά της επιχείρησης φέρεται να προτάθηκαν εναλλακτικές λύσεις, χωρίς τελικά να βρεθεί κοινός τόπος.

Σύμφωνα πάντα με όσα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, ο Διονύσης Σχοινάς δεν προσήλθε στην πρόβα τζενεράλε, επικαλούμενος πρόβλημα με τη μέση του, ενώ την επόμενη ημέρα ενημέρωσε με μήνυμα ότι αποχωρεί από το σχήμα.

Η πρωτόδικη νίκη και η ανατροπή στο Εφετείο

Όταν ζητήθηκε η επιστροφή των χρημάτων, ακολούθησε ανταλλαγή εξωδίκων και τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο καλλιτέχνες είχαν αναγνωρίσει εγγράφως ότι είχαν εισπράξει τα συγκεκριμένα ποσά, ωστόσο δεν τα επέστρεψαν.

Σε πρώτο βαθμό, η αγωγή του επιχειρηματία απορρίφθηκε και η πλευρά της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά είχε τότε μιλήσει για δικαίωση.

Τα δεδομένα, όμως, άλλαξαν στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών. Με την υπ’ αριθμόν 4001/2026 απόφασή του, το Εφετείο ανέτρεψε την πρωτόδικη κρίση, χαρακτηρίζοντάς την, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, «ως όλως εσφαλμένη».

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι εμφανίσεις για τις οποίες είχαν δοθεί δεν πραγματοποιήθηκαν και, σύμφωνα με την κρίση του, δεν αποδείχθηκε νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των συγκεκριμένων χρημάτων.

Έτσι, ο Διονύσης Σχοινάς υποχρεούται να καταβάλει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Παράλληλα, επιδικάστηκαν σε βάρος τους 3.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας.

Με τους τόκους που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια, το ποσό που φέρεται να διεκδικείται πλέον συνολικά αγγίζει περίπου τις 100.000 ευρώ, πέραν των δικαστικών εξόδων.

Η ακύρωση στο Κατράκειο και ο ισχυρισμός για τα εισιτήρια

Η ιστορία αποκτά μία επιπλέον διάσταση εξαιτίας της συναυλίας του ζευγαριού στο Κατράκειο.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό μέσω της εταιρείας έκδοσης εισιτηρίων ότι η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί και ότι όσοι είχαν προμηθευτεί ηλεκτρονικά εισιτήρια θα ενημερώνονταν για την επιστροφή των χρημάτων τους.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι τοποθετήθηκε δημόσια. Η Καίτη Γαρμπή ανέφερε ότι για το τελευταίο τους κοινό live προετοίμαζαν μία ιδιαίτερα μεγάλη παραγωγή, αλλά «οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας» δεν εξελίχθηκαν όπως υπολόγιζαν, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να κάνουν ένα βήμα πίσω.

Σύμφωνα, ωστόσο, με όσα υποστηρίζει η άλλη πλευρά στο πλαίσιο της δικαστικής διεκδίκησης, μετά την απόφαση του Εφετείου κινήθηκαν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων που συνδέονταν με τα εισιτήρια της συναυλίας στο Κατράκειο. Η ίδια πλευρά συνδέει αυτή την εξέλιξη με τη ματαίωση της συναυλίας.

Αυτό το τελευταίο αποτελεί ισχυρισμό της πλευράς που διεκδικεί τα χρήματα και όχι επιβεβαιωμένο λόγο ακύρωσης από τους καλλιτέχνες. Η δημόσια εξήγηση Γαρμπή και Σχοινά παραμένει εκείνη που έδωσαν οι ίδιοι σχετικά με την προετοιμασία της βραδιάς.

Με πληροφορίες από youweekly.gr

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