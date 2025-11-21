Δηλώσεις στο Happy Day και τον Αλέξανδρο Ρούτα παραχώρησε η Μελίνα Ασλανίδου με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών της. Η τραγουδίστρια έκανε αποκαλύψεις για τις συνήθειές της πριν από κάθε εμφάνιση, για τη μητρότητα, καθώς και για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ανάμεσα στα πρώτα πράγματα που αποκάλυψε, ήταν το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη το τελετουργικό πριν από κάθε μεγάλη στιγμή. «Μου αρέσει να θυμιατίζω. Το κάνω πριν την πρεμιέρα» είπε αρχικά η Μελίνα Ασλανίδου.

Όσο για το πώς διατηρεί την εικόνα της, δεν κρύφτηκε. «Κάνω γυμναστική σε κουραστικό βαθμό για να διατηρώ τη σιλουέτα μου. Μου αρέσει να φροντίζω το πνεύμα μου, την ψυχή μου. Αγαπημένη μου ατασθαλία είναι να τρώω κρέπα με σοκολάτα». Η συζήτηση πήγε και στη μητρότητα, με τη Μελίνα Ασλανίδου να δηλώνει: «Δεν με στεναχωρεί ότι δεν έγινα μητέρα, το έχω αποδεχθεί. Είχα πίεση από τους γονείς μου, πότε θα δουν εγγόνι».

Η τραγουδίστρια σχολίασε και το ζήτημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Με απόλυτη ειλικρίνεια παραδέχτηκε: «Στο παρελθόν το έχω κάνει και εγώ, είχα οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένα δυο ποτά. Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου». Και πρόσθεσε: «Αν μου συνέβαινε κάτι; Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;»

