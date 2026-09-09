Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids ήταν η Σμαράγδα Καρύδη και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στην απιστία και τον έρωτα. Πιο συγκεκριμένα, η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε ότι έχει συγχωρήσει την απιστία, αλλά και ότι πολλές φορές έχει βάλει τον έρωτα ως προτεραιότητα στη ζωή της, παρά τη δουλειά της.

«Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου…Δεν το παίρνω προσωπικά όμως, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής ή καλή γι’ αυτόν..» ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Ενώ σε άλλο σημείο παραδέχτηκε: «Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε. Τώρα εκ των υστέρων είναι και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε…Έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα».

govastiletto.gr -Σμαράγδα Καρύδη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι στις διακοπές της στην Αίγινα