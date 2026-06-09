Ένα άκρως εντυπωσιακό απόσπασμα από τη νέα ταινία «Office Romance» μοιράστηκε το Netflix στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, με πρωταγωνίστρια την Jennifer Lopez.

Οι θαυμαστές της JLo είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την αψεγάδιαστη σιλουέτα της στα 57 της χρόνια. Στη συγκεκριμένη σκηνή, η διάσημη σταρ εμφανίζεται στο πλευρό του Brett Goldstein, φορώντας ένα μπικίνι σε κεραμιδί απόχρωση, το οποίο προσπαθεί να δέσει προσεκτικά για να αποφύγει κάποιο on-camera ατύχημα.

Στην ταινία παραγωγής Netflix, η Lopez υποδύεται την Τζάκι Κρουζ, μια διευθύνουσα σύμβουλο αεροπορικής εταιρείας, που ερωτεύεται τον Ντάνιελ Μπλάντσφλάουερ, τον δικηγόρο που υποδύεται ο Goldstein.

Αφού, δε, έδεσε τα κορδόνια στο κάτω μέρος του μπικίνι της, η JLo ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, έχω τόση άμμο στα οπίσθιά μου! Αν με γυρίσεις, θα μπορούσες να καταλάβεις την ώρα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Page Six το δίδυμο των πρωταγωνιστών της ταινίας είχε «αδιαμφισβήτητη χημεία» την οποία όμως «κράτησαν επαγγελματικά» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά φλέρταραν πού και πού στο πλατό, και σίγουρα είχαν μια ισχυρή σύνδεση», εξήγησε η ίδια πηγή.

govastiletto.gr – Jennifer Lopez: Bronze μακιγιάζ με λιλά σκιά γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό trend