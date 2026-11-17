Φήμες για νέο ειδύλλιο στη showbiz θέλουν τον Πέτρο Κωστόπουλο να έχει έρθει κοντά με την 31χρονη καλλονή Μαριαλένα Βούλγαρη. Τη σχετική αποκάλυψη έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη μέσα από την εκπομπή της «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», φωτογραφίζοντας τη νεαρή γυναίκα —που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από το «TV Queen»— ως τη νέα σύντροφο του πρώην εκδότη.

«Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα κορίτσι που ενδεχομένως να είναι στο ‘Μεγάλο Παζάρι’, που κάποιες φωνές λένε ότι είναι η σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ωραία επιλογή», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τον Πέτρο Κωστόπουλο με την Μαριαλένα Βούλγαρη χωρίζουν 41 χρόνια, καθώς ο εκδότης και παρουσιαστής είναι 72 ετών και εκείνη 31.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα με πρωταγωνιστές τον Πέτρο Κωστόπουλο και τη Μαριαλένα Βούλγαρη που συνοδεύονται με φωτογραφίες που είναι προϊόντα AI. Ο πρώην εκδότης φαίνεται ότι έχασε την ψυχραιμία του με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, σημειώνοντας στην ανάρτησή του:

«Έχουν ξεσαλώσει διάφοροι καραγκιόζηδες με ψεύτικες φωτογραφίες, δημιουργήματα AI όλες. Και με τίτλους “δολώματα” που ξεπερνούν τα όρια της γελοιότητας, της κακοήθειας και του σουρεάλ. Κάποιος θα πιαστεί στη φάκα».

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