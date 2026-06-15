Ο δημοφιλής Βρετανός τραγουδιστής Ed Sheeran ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιοδείας του, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, στην Arizona, ο 35χρονος καλλιτέχνης απευθύνθηκε στο κοινό και αποκάλυψε πως σκέφτεται να αποσυρθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής, που έχει κατακτήσει την παγκόσμια μουσική σκηνή με επιτυχίες όπως το Shape of You και το Perfect, είναι πατέρας δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Cherry Seaborn. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ed Sheeran επιλέγει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας για χάρη της οικογένειάς του. Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχα διαλείμματα, δίνοντας προτεραιότητα στην προσωπική του ζωή και στην ανατροφή των παιδιών του.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να του εκφράσουν τη στήριξή τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία που δίνει στον ρόλο του ως πατέρα, παρά τις απαιτήσεις μιας διεθνούς καριέρας.

Ed Sheeran announces he will be taking a break from music to ‘do the dad thing for a while’ as he performs the first night of his tour https://t.co/oYKyyjzHwl — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2026

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