«Έφαγα πόλεμο, αμφισβητήθηκα…»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Δεληθανάση μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα

Η ζωή της Μαρίας Δεληθανάση πια δεν ορίζεται από μια δικαστική διαμάχη, αλλά από τη δύναμη με την οποία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της ξανά, στο πιο δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της.

Πέντε χρόνια μετά από την μήνυση και αγωγή που είχε καταθέσει η ίδια για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πρώην συζύγου της, Κώστα Δόξα, η απόφαση που εξέδωσε στις 24/2/2026 το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τρία χρόνια με αναστολή, εκ των οποίων τέσσερις μήνες είναι εκτιτέοι, καθώς το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Ο ίδιος αναμένεται να ασκήσει έφεση για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Η επόμενη μέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου αποτέλεσε για τη νεαρή γυναίκα, μια βαθιά στιγμή δικαίωσης. Όχι απλά θριάμβου, δικαίωσης, μια μεγάλη ανακούφιση μετά από ένα μακρύ και ψυχοφθόρο αγώνα.

Η υπόθεση της Μαρίας Δεληθανάση, που πήρε μεγάλη δημοσιότητα, ήταν συχνά επώδυνη, και κάτω από ένα συνεχόμενο σχολιασμό από τα μέσα ενημέρωσης, με πολλούς τίτλους να παρερμηνεύουν γεγονότα ή να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, που εκείνη προσπάθησε να αποκαλύψει. Παρ’ όλα αυτά, σε δηλώσεις της μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, διευκρίνισε ότι η δικαίωση για εκείνη δεν ήταν συνώνυμη με χαρά, ήταν ένα πολύ πιο βαθύ συναίσθημα, αυτό της αλήθειας που αναγνωρίζεται. Είπε με σθένος ότι μέσα από αυτό τον αγώνα έχασε πολλά, αλλά δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στην αξιοπρέπειά της και στην αλήθεια των όσων κατήγγειλε.

Η ίδια δεν στάθηκε εκδικητικά απέναντι στην απόφαση. Αντίθετα, μίλησε ανθρώπινα και με ειλικρίνεια για όσα κουβαλούσε μέσα της. «Δεν άκουσα μια συγνώμη», δήλωσε, αφήνοντας να φανεί ότι , πέρα από τη νομική δικαίωση, υπήρχε μια ανθρώπινη πληγή που δεν έκλεισε ποτέ με μια λέξη μεταμέλειας.

Η νέα ζωή μετά τα δικαστήρια

Σήμερα παρά τις δυσκολίες που πέρασαν, οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού περιορίζονται αποκλειστικά στο παιδί τους. «Έχουμε τυπικές επαφές με τον Κώστα για το παιδί, σε αυτό το επίπεδο υπάρχει πολιτισμός και κοινή αγάπη για αυτό. Με το που πέρασε ο πρώτος καιρός του θυμού, σκέφτηκα ότι το παιδάκι μας είναι προτεραιότητα και δεν φταίει σε τίποτα», λέει, δείχνοντας ότι πάνω από όλα παραμένει μητέρα.

Πέντε χρόνια μετά την επώδυνη απόφαση να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της, η ζωή της έχει αλλάξει ριζικά. «Άλλαξα ζωή πλέον και με αφορμή αυτό που έζησα κάποια στιγμή», εξομολογείται. Η εμπειρία της δικαστικής διαδρομής δεν τη λύγισε. Αντίθετα, τη μεταμόρφωσε. Σήμερα, εργάζεται ως δημοσιογράφος και παράλληλα είναι φοιτήτρια – όπως λέει περήφανα – στο πρώτο έτος της Νομικής. «Είμαι φοιτήτρια στο πρώτο έτος της Νομικής. Ήταν επιθυμία μου, είχα προσπαθήσει και στο παρελθόν, αλλά μετά από τόσο τριβή που ανέπτυξα με τα δικαστήρια, αγάπησα την Νομική περισσότερο και προσπαθώ να έχω ένα καλύτερο μέλλον για εμένα και την κόρη μου», δηλώνει με αποφασιστικότητα.

Η απόφασή της να σπουδάσει Νομική δεν είναι απλά μια επιλογή, είναι μια προσωπική υπόσχεση εξέλιξης που έδωσε με τον εαυτό της. Μια απάντηση στο ερώτημα που η ίδια θέτει: «Γίνεται να αλλάζεις σε κάτι θετικό μια αρνητική εμπειρία; Και όμως γίνεται». Η δική της απάντηση είναι ότι η γνώση, η πρόοδος, η δημιουργία μπορεί να σε πάνε μπροστά.

Η Μαρία Δεληθανάση ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και ανεβοκατεβαίνει στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις και για να συναντά τους φίλους της. Παρότι έχουν περάσει χρόνια από το χωρισμό της, δεν έχει προχωρήσει σε νέα σχέση. «Θα το ήθελα, αλλά με την προηγούμενη εμπειρία δεν υπήρχε τέτοια διάθεση», παραδέχεται, εξηγώντας ότι για εκείνη προτεραιότητα είχαν και έχουν «η ηρεμία μου, η δουλειά μου και η κόρη μου».

Δεν κρύβει ότι η διαδρομή ήταν δύσκολη. «Έφαγα πόλεμο, αμφισβητήθηκα αλλά τώρα όλα καλά. Μέσα σε αυτή την 5ετια πήρα τα πτυχία μου, δουλεύω και κάνω τόσα πράγματα που με γεμίζουν. Κάποιοι θέλησαν να με υποτιμήσουν, δεν τα κατάφεραν, τώρα είμαι καλά, αυτό έχει σημασία».

Σήμερα κοιτάζει μπροστά, νιώθει δικαιωμένη, αλλά κυρίως είναι λυτρωμένη. Πιστεύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για ένα άνθρωπο να φύγει από τα σκοτάδια και να ξαναβγεί στο φως. Και η δική της πορεία είναι η απόδειξη ότι, ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες, μπορεί να γεννηθεί μια νέα αρχή – πιο ώριμη, πιο δυνατή, πιο φωτεινή.

