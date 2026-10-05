Σάλο προκάλεσε η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Σταμάτης Γονίδης και η Λένα Ζευγαρά, το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο τραγουδιστής χαιρέτισε δημόσια από μικροφώνου τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αποκαλώντας τον «φίλο» του και καλωσορίζοντάς τον για την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από θαμώνες, ο Ηλίας Κασιδιάρης παρακολουθούσε το πρόγραμμα από κεντρικό τραπέζι, περνώντας αρχικά απαρατήρητος από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Ωστόσο, στην πορεία της βραδιάς, ορισμένοι νεαροί που τον αντιλήφθηκαν τον πλησίασαν για να φωτογραφηθούν μαζί του.

Τι είπε μόλις είδε τον Ηλία Κασιδιάρη

Ο Σταμάτης Γονίδης επέλεξε να αναφερθεί από την πίστα στην παρουσία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στον Ηλία Κασιδιάρη και να του εύχεται ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανταπέδωσε τις ευχές προς τον Σταμάτη Γονίδη, ενώ μέρος του κοινού αντέδρασε θετικά στην παρουσία του και τον χειροκρότησε.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος πρόσφατα αποφυλακίστηκε μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει την επιστροφή του στην πολιτική, ενώ η δημόσια παρουσία του μετά την αποφυλάκισή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

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