Την παράδοσή της βουλευτικής της έδρας ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου, λίγο μετά την επίσημη αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά.

Η πρώην υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε μέσω γραπτής δήλωσης πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια «πράξη συνείδησης» που υπαγορεύεται από τις πολιτικές και αξιακές της αρχές.

Παράλληλα, η κυρία Αχτσιόγλου φρόντισε να στείλει σαφές μήνυμα για το μέλλον της, υπογραμμίζοντας ότι η παραίτησή της από το κοινοβουλευτικό αξίωμα δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την απόσυρσή της από την ενεργό πολιτική δράση.

Η παραίτηση και τα επόμενα βήματα

«Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή της.

Η κ. Αχτσιόγλου σημειώνει ότι η πολιτική συγκυρία απαιτεί νέες πρωτοβουλίες και ευρύτερες συνθέσεις, αφήνοντας αιχμές για αντιλήψεις που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η λογική της αυτάρκειας και της ιδεολογικής καθαρότητας δεν υπηρετεί σήμερα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που μοχθούν», τονίζει, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Η κίνησή της έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα επόμενα πολιτικά της βήματα και στις πρωτοβουλίες που ενδέχεται να αναλάβει το προσεχές διάστημα.

Μπορεί στα επαγγελματικά της η 41χρονη Έφη Αχτσιόγλου να διανύει μία ιδιαίτερη περίοδο, στην προσωπική της ζωή τα πράγματα κυλούν όμορφα αφού μαζί με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο έχουν χτίσει μία δυνατή σχέση με γερά θεμέλια και μία ήρεμη οικογενειακή ζωή.

Το love story με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο

Η Έφη Αχτσιόγλου και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι ζευγάρι εδώ και 8 χρόνια.

Τα «πηγαδάκια» γνώριζαν ότι οι δύο πολιτικοί είναι ζευγάρι από το 2018. Ο Βηματοδότης, είχε γράψει το 2018, ότι εκείνο το Πάσχα το ζευγάρι είχε περάσει τις διακοπές του στο Πήλιο, στο χωριό Καλαμάκι όπου διατηρεί εξοχικό σπίτι η Έφη Αχτσιόγλου. Εκεί, μάλιστα, ήταν και οι γονείς της πολιτικού και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία μεταξύ τους. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ζευγάρι δεν φάνηκε να ενοχλείται από τα αδιάκριτα βλέμματα των κατοίκων της περιοχής, ούτε καν και από άλλους πολιτικούς, κυρίως βουλευτές της ΝΔ που βρέθηκαν κι εκείνοι στην ίδια περιοχή για τις διακοπές του Πάσχα.

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε από την ίδια την πολιτικό τον Ιούλιο του 2019 μέσα από το Rise Tv, στο οποίο είχε δώσει συνέντευξη.

H -τότε εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- είχε παραδεχθεί: «Έχω σχέση με πολιτικό». Σε ερώτηση του δημοσιογράφου σε ποιον αναφέρεται είχε απαντήσει: «Ε! Δεν ξέρετε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο;».

Να σημειώσουμε ότι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός και βουλευτής Α’ Αθήνας, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά στις 2 Ιουνίου 2026. Η αποχώρησή του, μαζί με άλλους 6 βουλευτές, οδήγησε στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Η ήρεμη οικογενειακή ζωή

Η Έφη Αχτσιόγλου και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στις 6 Ιουλίου του 2025 απέκτησαν τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους, ένα υγιέστατο αγόρι.

«Έτοιμος να γνωρίσει τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τις τόσο ζεστές ευχές. Για τον υπέροχο γιατρό μας, Παναγιώτη Αντσακλή, το ευχαριστώ είναι πραγματικά πολύ λίγο», είχε γράψει η Έφη Αχτσιόγλου στην ανάρτησή της.

Το ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο 5 ετών, τον Άρη. Οι δυο τους δεν έχουν παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο όμως έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Τον Μάιο του 2024 η Έφη Αχτσιόγλου δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok. Μάλιστα στο πρώτο της βίντεο έδειξε το σπίτι τους.

Στις εικόνες θα δείτε την Έφη Αχτσιόγλου με κολάν και Τ-shirt Metallica να παρουσιάζει μέρος της καθημερινότητας με τον γιο της Άρη και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο να μπαίνει στο αυτοκίνητό της για να πάρει καφέ, να πηγαίνει στο δικαστήριο, να επισκέπτεται τη Βουλή και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς αλλά και το γυμναστήριο!

Στο τέλος της πολυάσχολης ημέρας της, κάνει τα ψώνια στο μανάβικο και παραλαμβάνει τον γιο της από τον παππού του.

Λίγα λόγια για την Έφη Αχτσιόγλου

Η 41χρονη πολιτικός, με καταγωγή από τα Γιαννιτσά Πέλλας, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, είναι δικηγόρος και διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο πατέρας της Θεμιστοκλής είναι και αυτός δικηγόρος.

Έχει εργαστεί, επίσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στον Τομέα Αστικού Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας και Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ από το 2009 ως το 2013, καθώς και ως ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

Μετά τις ευρωεκλογές πήγε στις Βρυξέλλες, όπου δούλεψε ως επιστημονικής συνεργάτης στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν επέστρεψε εργάστηκε με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος και την πρότεινε για το υπουργείο Εργασίας ως διάδοχος.

Το 2016, σε ηλικία μόλις 31 ετών ανέλαβε το υπουργείο Εργασίας χωρίς κανείς να το περιμένει και με όλους να την περιμένουν στη γωνία για να την πυροβολήσουν. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την έκπληξη δίνοντάς της ένα καυτό υπουργείο το οποίο κράτησε μέχρι σήμερα χωρίς να κάνει τα μεγάλα λάθη, αλλά έχοντας να διαχειριστεί ένα κακό νόμο Κατρούγκαλου, που έχει προκαλέσει πλείστα προβλήματα στους πολίτες.

Η κ. Αχτσιόγλου δούλεψε πολύ κι όσοι την γνωρίζουν λένε ότι είναι ιδιαίτερα σκληρή στις αποφάσεις της και στον τρόπο που δρα καθημερινά.

Θα έλεγε κανείς επίσης ότι σταδιακά καλλιέργησε και το προφίλ της νέας, αυτοδημιούργητης κοπέλας που είναι ταυτόχρονα μία πολιτικός με κοινωνικό πρόσωπο.

Όσοι τη γνωρίζουν λένε ότι δεν έχουν ταβάνι οι φιλοδοξίες της.

«Η μαμά μου ήταν πολύ αρνητική στο να ασχοληθώ με την πολιτική, ο μπαμπάς μου ήταν πιο θετικός, για αυτό και αυτή η εμπλοκή με δυσκόλεψε. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να το χωνέψει», είχε πει η Έφη Αχτσιόγλου σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

