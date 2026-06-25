Η δημοσιογράφος Έφη Αλεβίζου μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στον Alpha, την αποχώρησή της μετά από 18 χρόνια, αλλά και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την υγεία της.

Όπως αποκάλυψε, ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα το 2004, όταν έστειλε βιογραφικά σε τρία κανάλια. Τελικά, ο Alpha ήταν αυτός που της έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσει Δελτίο Ειδήσεων, με την υποστήριξη του Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος πίστεψε στις δυνατότητές της από την πρώτη στιγμή.

Η ίδια θυμήθηκε πως βρέθηκε πολύ γρήγορα «στα βαθιά», καλύπτοντας έκτακτα γεγονότα και σημαντικές ειδήσεις, κάτι που, όπως είπε, τη βοήθησε να εξελιχθεί επαγγελματικά.

Αναφερόμενη στην αποχώρησή της από τον Alpha το 2022, εξήγησε ότι μετά από 18 χρόνια αισθάνθηκε πως είχε έρθει η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος. Όπως παραδέχτηκε, υπήρξαν καταστάσεις που την οδήγησαν στην απόφαση να φύγει, καθώς «δεν ήταν όλα καλά».

Λίγες ημέρες αργότερα, προέκυψε μια επαγγελματική πρόταση για τον σύζυγό της στη Θεσσαλονίκη και το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει μια νέα αρχή εκεί.

Παράλληλα, η Έφη Αλεβίζου αναφέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε.

Όπως τόνισε, θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της ώστε να ενημερώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες που μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με παρόμοιες καταστάσεις.

Με ειλικρίνεια, η δημοσιογράφος περιέγραψε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική της ζωή, υπογραμμίζοντας πως πολλές φορές ένα τέλος μπορεί να αποτελέσει την αρχή για κάτι νέο.

Govastiletto.gr – Έφη Αλεβίζου: Συγκλονίζει για την περιπέτεια υγείας της και το χειρουργείο που υποβλήθηκε – «Έκανα ριζική υστερεκτομή»