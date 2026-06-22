Έφη Οικονομάκη: Συγκλονίζει για τη ληστεία στο σπίτι της – «Απειλούσαν ότι θα σκοτώσουν την κόρη μου!»

Η Έφη Οικονομάκη και η οικογένειά της έζησαν, πριν από λίγο καιρό, στιγμές τρόμου, όταν ληστές προσπάθησαν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό από το σπίτι που μένει με τον σύζυγο και την κόρη της. Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» περιέγραψε τις αγωνιώδεις στιγμές που βίωσαν με τις λεπτομέρειες να συγκλονίζουν.

Συγκεκριμένα, η ληστεία είχε σημειωθεί στις 6 Μαΐου 2026 στην κατοικία της οικογένειας, με τους δράστες να εισβάλλουν στο σπίτι και να απειλούν τον σύζυγο της ηθοποιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε κατά τη διάρκεια των ερευνών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, όταν αποκαλύφθηκε ότι πίσω από την υπόθεση φέρεται να βρισκόταν πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της.

Η Έφη Οικονομάκη είπε: «6 Μαΐου ημέρα Τετάρτη συνήθως ο άντρας μου πήγαινε και έφερνε την κόρη μου από το γυμναστήριο στο Κεφαλάρι. Εκείνη την ημέρα την πήγε και μετά πήγε σούπερ μάρκετ φέρνοντας τα πράγματα στο σπίτι. Μπήκε και βγήκε στο σπίτι αρκετές φορές. Αυτοί ήταν κρυμμένοι από νωρίς το πρωί σε ένα δωματιάκι που παλιά φιλοξενούσε τον καυστήρα του καλοριφέρ και εφάπτεται με το ασανσέρ του γκαράζ. Δεν επιχείρησαν να κάνουν την επίθεση τότε, γιατί πολύ απλά το βρωμερό σχέδιό τους ήταν να γίνει το μεσημέρι στη μία και μισή που θα επέστρεφε την κόρη μου στο σπίτι. Να βάλουν το όπλο στο κεφάλι του παιδιού και με την τανάλια, όπως και έκαναν, να απειλούν τον άντρα μου πως θα του κόψουν τα δάχτυλα και θα σκοτώσουν την κόρη μου αν δεν ανοίξει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου που φάνηκε πως γνώριζαν πως υπάρχει.

Απειλούσαν και με μία ένεση που είναι άγνωστο τι ήταν αυτό το σκούρο υγρό. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Ο σύζυγός μου επιστρέφοντας μία και είκοσι με την κόρη μου, λίγο πριν φτάσουν στο σπίτι, η κόρη μου του ζήτησε να την κατεβάσει σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ να ψωνίσει κάτι, και μετά να έρθει μόνη της. Εγώ ήμουν εκτός σπιτιού και θα γυρνούσα να φάμε όλοι μαζί. Αυτή της η απόφαση έσωσε το παιδί μου από το σχέδιό τους. Το τσιράκι τους απ’ έξω σίγουρα τους ειδοποίησε για αυτή την απρόσμενη εξέλιξη, αλλά αποφάσισαν να συνεχίσουν το σχέδιο με αιχμάλωτο έστω τον άντρα μου. Δεν ήθελαν να το αναβάλλουν. Έτσι κι αλλιώς από το πρωί κλεισμένοι μέσα στο γκαράζ περίμεναν αυτή τη στιγμή. Ο σύζυγος ανέμελος, παρκάροντας το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκε στο ασανσέρ και διαπίστωσε πως το φως δεν άναψε.

Σκέφτηκε πως κάηκε η λάμπα, όμως την είχαν ξεβιδώσει. Περιμένοντας το ασανσέρ εμφανίζονται μπροστά του και ξεκινά μία μάχη να τον φιμώσουν και να τον δέσουν, να του φορέσουν κουκούλα και να τον απειλούν θα του τινάξουν τα μυαλά στον αέρα αν δεν ανοίξει τον συνδυασμό. Ο άντρας μου προσπάθησε να τα πάρουν όλα και να φύγουν πριν γυρίσουμε εγώ και το παιδί μου και γίνει μακελειό. Αφού πήραν τα πάντα ήθελαν να συνεχίσουν. Κάπου εκεί έγιναν διάφορα και την πάτησαν όταν τους έπεισε να πατήσουν ένα από τα κομπιούτερ που είχαν πάρει από τα χέρια τους, και τότε το σύστημα συναγερμού που είχαμε, και είχαν εξουδετερώσει, έδωσε σήμα στο σύστημα που είχαμε εγκαταστήσει, και γέμισε ο χώρος καπνό.

Θύμωσαν, έγινε χαμός, πάλεψαν, μπλέχτηκε το όπλο στα χέρια τα δεμένα του Δημήτρη με δεματικό και ταινία και στην προσπάθειά τους να φύγουν πάλευαν να πάρουν το όπλο για να μη μείνει στο χώρο του συμβάντος. Από θαύμα δεν εκπυρσοκρότησε. Πάνω στην πάλη ξεμπλέχτηκε το όπλο και έτσι έφυγαν. Εγώ με είκοσι πίεση πέρασα ένα μικρό εγκεφαλικό και ο Θεός με φύλαξε. Το συγγενικό αυτό πρόσωπο είχα να το δω 20 χρόνια. Είχε διάφορες επιχειρήσεις αλλά πώς τις έκανε άραγε; Το συγγενικό μου πρόσωπο δεν αποδέχεται την κατηγορία. Κλαίει πως κάποιος τον ζηλεύει γιατί είναι επιτυχημένος και τον έμπλεξε. Προφυλακίστηκε και από εδώ και πέρα σειρά έχει το δικαστήριο, τα ντοκουμέντα και η ποινή. Ο άντρας μου ζει και αυτός είναι ο πρώτος αριθμός του λαχείου για μένα. Το δώρο ζωής για την ζωή μου…».

govastiletto.gr – Έφη Οικονομάκη: Αγνώριστη μετά τη μάχη με τον καρκίνο!